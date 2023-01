Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Der Monat Januar endet sich rasant dem Ende. Da ist es an der Zeit, erneut einen Blick auf die wichtigsten Nachrichten in unserem Krypto News Rückblick zu werfen. In den letzten fünf Tagen notiert der Bitcoin weitgehend unverändert und wurde zwischen 22.500 und 23.500 $ gehandelt. Doch natürlich gab es erneut einige Nachrichten, die den digitalen Währungsmarkt bewegten. Hier kommen die 10 wichtigsten Krypto News im Rückblick:

1. Meta Masters Guild Presale erreicht 1,5 Millionen $ und steht kurz vor der nächsten Preissteigerung

Der Meta Masters Guild Presale konnte mittlerweile mehr als 1,5 Millionen $ einsammeln und dürfte zeitnah die dritte Vorverkaufsphase abschließen, die dann mit einer Preissteigerung von 23 % einhergeht. Wer in der noch kurz andauernden dritten Phase MEMAG Token akkumuliert, kann vor dem ICO rund 76 % Buchgewinne erzielen. Auf dem Weg zur dezentralen Web3-Gaming-Plattform ist die Entwicklung weit fortgeschritten. Insbesondere das Racing-Game Meta Kart Racers als Flaggschiff soll mit einem hohen Unterhaltungsfaktor zeitnah in der Beta-Version veröffentlicht werden. Der klare Fokus auf das mobile Marktsegment verbindet einen attraktiv wachsenden Markt mit günstigen Entwicklungskosten.

2. Polygon (MATIC) zurück in der Top 10: Beeindruckende Stärke bei der Layer-2

Die führende Layer-2-Skalierungslösung Polygon (MATIC) offenbart aktuell eine relative Stärke zum Gesamtmarkt und war mit einem Kurssprung von mehr als 20 % in den letzten sieben Tagen der beste Top 10 Coin. Dabei gelang auch das Flippening mit Solana – MATIC ist zurück in der Top 10. Angetrieben wurde die Rallye durch einen jüngsten Analysebericht, der stark steigende Transaktionszahlen, täglich aktive Nutzer und Wallets im Polygon-Netzwerk identifiziert. Auch die zunehmende Integration von Non Fungible Token bedingt weiteres Wachstum. Mit dem in Kürze erscheinenden zkEVM-Netzwerk gibt es einen starken Katalysator für weitere Kursgewinne.

$MATIC FAST FACT: Polygon Daily active users in Q4 of 2022 witness a massive growth as starting the quarter at ~350k. ending it at ~1.1M, peaking at ~1.7M



Source: @nansen_ai #Polygon #NFT pic.twitter.com/qwcHvxs7EN — WEB3 Market Insight (@iftikharpost) January 27, 2023

3. Innovation & Regulierung: Moody’s entwickelt Rating-System für Stablecoins

Die spektakulären Zusammenbrüche von Krypto-Dienstleistern haben im letzten Jahr dazu geführt, dass Regulierungs- und Aufsichtsbehörden mehr Verbraucherschutz forcieren. Auch die Rating-Agentur Moody*s macht da keine Ausnahme und arbeitet aktuell wohl an einem Rating-System für Stablecoins, um nach dem Terra-Crash die Vertrauenswürdigkeit der Reserven zur Besicherung der Token fundiert zu evaluieren.

Moody’s Is Working on Scoring System for Crypto #Stablecoins, and the scoring system will analyze up to 20 stablecoins plus reserves. pic.twitter.com/hfzt3izQ12 — BingX (@BingXOfficial) January 28, 2023

4. Fight Out Presale in Phase 2: Lineare Preissteigerungen bis zum 31. März

Der Fight Out Presale sammelte mittlerweile schon ein Raising Capital von über 3,5 Millionen $ ein. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Vorverkaufsphase ist der restliche Presale mit einer preislich attraktiven Staffelung konzipiert. Alle 12 Stunden verteuert sich der FGHT Token linear bis zum Ende des Presales am 31. März. Damit sind, Stand jetzt, noch Buchgewinne von über 90 % vor ICO möglich. Die preisliche Staffelung macht ein frühzeitiges Investieren besonders attraktiv und generiert jeden Tag Anreize auf ein Investment. Mit dem innovativen Move-2-Earn-Konzept möchte Fight Out deutlich nachhaltiger als STEPN agieren und setzt dabei auf eine Verbindung von physischen Fitnessstudios mit virtuellem Fitness-Metaverse inklusive Web3-App.

5. US-Börsenaufsicht erteilt Bitcoin ETF die nächste Absage

Am 26. Januar veröffentlichte die US-Börsenaufsicht SEC eine Erklärung, dass man erneut die Notierung eines Bitcoin ETFs abgelehnt habe. Bereits im April 2022 lehnte man den ARK 21Shares Bitcoin ETF ab. Dabei verweist man auf fehlende Belege, dass betrügerische und manipulative Handlungen ausgeschlossen werden. Einen ETF auf den Spotmarkt für Bitcoin hat die SEC bis dato vollumfänglich abgelehnt.

White House Cryptocurrency Roadmap:

• They want to stop institutions buying #Bitcoin



That's why the SEC rejects #Bitcoin ETF applications. pic.twitter.com/47WvSb2Ig1 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 27, 2023

6. Neuer Gaming-Token Calvaria erreicht über 98 % der Hardcap – IEO in wenigen Tagen

Mit Calvaria: Duels of Eternity gibt es aktuell einen spannenden Krypto-Presale, der auf den wachstumsstarken Gaming-Markt abzielt. Mit einer Kombination von kostenloser Web2-App für das Smartphone und Play-2-Earn-Version im Web3 möchte man endlich den Massenmarkt erreichen und nachhaltigeres Wachstum als beispielsweise Axie Infinity generieren. Weniger als 2 % der Token stehen im Calvaria Presale noch zur Verfügung, in rund drei Tagen endet der Vorverkauf und schon nächste Woche sind beim IEO Kursgewinne möglich. Lange warten müssen Investoren bei diesem Krypto-Presale auf erste Ergebnisse nicht.

7. US-Senatorin möchte Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel in Arizona machen

US-Senatorin Wendy Rogers hat einen neuen Entwurf für ein Krypto-Gesetz in den Senat von Arizona eingebracht. Damit möchte man Bitcoin in Arizona zum offiziellen Zahlungsmittel machen. In Zukunft sollen nicht nur Unternehmen mit Bitcoin-Zahlungen begünstigt werden, sondern auch Steuern mit BTC gezahlt werden können. Allerdings handelt es sich bereits um den zweiten Versuch einer Bitcoin-Adoption in Arizona. Der erste Versuch ist missglückt, nun startet die US-Senatorin den nächsten Anlauf.

Arizona Senator Wendy Rogers has introduced a bill that would make Bitcoin legal tender in the state. https://t.co/w5eIDL58nm pic.twitter.com/OrOFMjlwaR — ICO Drops (@ICODrops) January 25, 2023

8. Tesla Quartalszahlen: Markt positiv überrascht, Elon Musk verkauft keine weiteren Bitcoins

Die jüngst bullische Entwicklung an den Kapitalmärkten erfasste auch die Assetklasse Aktien. In der letzten Woche meldete mit Tesla ein Big-Tech-Unternehmen Quartalszahlen und übertraf dabei die Schätzungen der Analysten deutlich. Dies sorgte für eine weitere Erholungsbewegung am Aktienmarkt. Positiv für Krypto-Anleger dürfte die Erkenntnis sein, dass Tesla trotz starker Marktschwankungen die Bitcoins weiter hodlt. Das zweite Mal in Folge wurden in einem Quartal keine Bitcoins ge- oder verkauft. Man spekuliert augenscheinlich weiterhin auf eine langfristige Erholung am digitalen Währungsmarkt.

9. NYDFS verlangt getrennte Haltung von Firmen- und Kundengeldern: Binance vermischt Token-Sicherheiten mit Kundeneinlagen

Die New Yorker Finanzaufsicht (NYDFS) veröffentlichte neue Richtlinien für lizenzierte Krypto-Unternehmen, die sich in einer Insolvenz oder vergleichbaren Lage befinden. Die Kryptowährungen dürfen in Zukunft nur noch für den begrenzten Zweck der Verwahrung gehalten werden – sprich wird eine Separierung von Krypto-Vermögen des Unternehmens von den Kundengeldern verlangt.

Binance failed to separate reserves for its pegged “B Tokens” and instead commingled them with client funds.



Read: https://t.co/J3g4cnfUyw pic.twitter.com/Tl5M82fbUz — Protos (@Protos) January 25, 2023

Währenddessen räumt Binance Fehler bei der Verwahrung von Kundengeldern ein. Hier hat man die Token der Kunden mit den Sicherheiten für selbst herausgebrachte Coins vermischt. On-Chain-Daten offenbarten eine massive Überbesicherung der sogenannten B-Token, was auf eine Vermischung hindeutet, die dann auch von der Major-Exchange Binance eingeräumt wurde.

10. Ark Invest & Cathie Wood bleiben bullisch: Kryptowährungen explodieren bei neuer US-Geldpolitik

Dass Ark Invest und Cathie Wood ausgewiesene Krypto-Bullen sind, ist beileibe keine Neuigkeit. Doch trotz massivem Bärenmarkt in 2022 bleibt man der eigenen Linie treu. In einem jüngst erschienen Bericht prognostiziert man eine baldige Trendwende im digitalen Währungsmarkt, mit welcher ein neuer Bull-Run beginnen wird. Die sich abkühlende Inflation dürfte noch in 2023 zu einem Umdenken der Federal Reserve denken. Der Pivot in der Geldpolitik mit neuen Lockerungsmaßnahmen dürfte dann risikobehaftete Assets wie Kryptowährungen antreiben.

JUST IN: Cathie Wood’s Ark dumps 500K GBTC shares, adds Coinbase stock as #Bitcoin recovers 40% — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) January 23, 2023

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.