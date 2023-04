Krypto News: Schockierende Studie - 99,5 % aller Krypto-Investoren zahlen keine Steuern

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der sogenannte „Global Cryptocurrency Taxation Report 2022“ offenbart ein überraschendes Bild, zumindest, wenn man den Daten aus der Studie Glauben schenkt. Denn demnach hat nur ein vernachlässigbar geringer Anteil von Krypto-Investoren im vergangenen Jahr Steuern gezahlt: 0,53 %. Herausgeber ist die schwedische Krypto-Steuer-Firma Divly, die diesen Report am 05. April veröffentlichte.

„Wir schätzen, dass im Jahr 2022 weltweit nur 0,53 % der Kryptowährungsinvestoren ihre Kryptowährungsaktivitäten bei ihren lokalen Steuerbehörden deklarieren werden.“

Von Finnland zu den Philippinen: So unterschiedlich zahlen Krypto-Händler Steuern

Die Ergebnisse der Untersuchung offenbaren ein äußerst divergierendes Bild. Finnland hat mit 4,09 % den höchsten Anteil an Steuerzahlern, während die Philippinen mit 0,03 % den niedrigsten Anteil aufweisen. In den USA haben nur etwa 1,62 % der Krypto-Investoren im Jahr 2022 ihre Kryptowährungen bei den Steuerbehörden gemeldet, ein Platz im Mittelfeld springt für die Vereinigten Staaten von Amerika heraus.

Bei den untersuchten europäischen Ländern hatte Finnland der höchste Steuerzahlungsrate in Europa, demgegenüber landete Italien auf dem letzten europäischen Platz. Deutschland steht übrigens mit 2,63 % auf Platz 4, knapp hinter Österreich und vor Großbritannien. Möglicherweise ist ein Grund für die niedrige Zahlungsrate in Italien, dass Italiener im Jahr 2022 nur dann Kryptowährungen deklarieren mussten, wenn sie mehr als 51.645 € in Kryptowährungen hielten. 2023 könnte sich dies jedoch ändern.

In Asien hatte Japan mit 2,18 % die höchste Steuerzahlungsrate. Die Anstrengungen der japanischen Regierung machen sich belohnt. In den Philippinen mangelt es an klaren Regeln, was mitursächlich für den niedrigen Steueranteil sein dürfte.

Die vorliegende Untersuchung hatte das Ziel, die Steuersätze für Kryptowährungen in verschiedenen Ländern zu ermitteln. Die Ergebnisse offenbaren deutliche Unterschiede. Global betrachtet ermitteln die Analysten einen durchschnittlichen Steuersatz von 0,53 %. In der Zukunft könnte sich dies dynamisch ändern, wenn Länder ihre Steuergesetzgebung überarbeiten.

Krypto Steuern in Deutschland: BFH schafft Rechtssicherheit

Erst vor wenigen Wochen hat der Bundesfinanzhof in seinem ersten Urteil im Zusammenhang mit Kryptowährungen Klarheit rund um die Besteuerung von Kryptowährungen in Deutschland geschaffen. Das vorliegende Verfahren des BFH war das Erste, das sich mit der Besteuerung von Kryptowährungen in Deutschland befasste. Das Gericht stellte im Urteil klar, dass Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen dem Einkommenssteuerrecht unterliegen. Die Richter des obersten Finanzgerichts ordnen Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter mit einem bestimmten Kurswert und ergo als „private Veräußerungsgeschäfte“ ein. Gemäß dieser Entscheidung müssen in Deutschland Krypto-Gewinne ab einem Wert von 600 Euro, die innerhalb eines Jahres nach dem erstmaligen Kauf realisiert werden, mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert werden.

Warum zahlen so wenig Krypto-Investoren Steuern?

Es gibt verschiedene Gründe, warum nicht alle Krypto-Investoren Steuern zahlen:

Mangelnde Kenntnis der Steuergesetze

Schwierigkeiten bei der Erfassung von Transaktionen

Fehlende Regulierung & unzureichende Steuergesetze

Anonymität

Dennoch bleibt es wichtig, dass in den meisten Ländern Kapitalgewinne aus Kryptowährungen auch im Jahr 2023 schon steuerpflichtig sind und dass die Steuerbehörden zunehmend Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der Steuervorschriften sicherzustellen.

Zugleich lassen sich die Herangehensweise in der Studie und die Ergebnisse durchaus anzweifeln. Denkbar scheint es, dass die Anzahl der Krypto-Investoren deutlich höher ist, wenn sie auch mit absoluter Sicherheit unter den Steuerzahlern bei anderen Investmentklassen liegen dürfte. Die Schätzungen, die in diesem Bericht präsentiert werden, sind in ihrer Methodik durchaus verbesserungswürdig, soweit diese offengelegt wurde.

Die Verantwortlichen stellen selbst in ihrem Bericht fest, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht genau die tatsächliche Anzahl der Krypto-Steuerzahler widerspiegeln. Die Methode beruht auf der Annahme, dass die Anzahl der Suchanfragen zum Thema Krypto-Steuern in allen Ländern gleich ist.

