Krypto News: Trumps neue Zollankündigung lässt Kryptokurse einstürzen

Nachdem US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle in Höhe von 100 % auf Importe aus China angekündigt hat, reagieren die globalen Finanzmärkte mit heftigen Kursverlusten. Besonders Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana geraten stark unter Druck. Anleger fürchten nun, dass der eskalierende Handelsstreit zwischen den beiden Wirtschaftsmächten eine neue Welle wirtschaftlicher Unsicherheit und Liquiditätsengpässe auslöst.

Neue Strafzölle in Höhe von 100 % auf Importe aus China

Nach mehreren Monaten relativer Ruhe zwischen den USA und China ist der Handelsstreit erneut eskaliert. US-Präsident Donald Trump kündigte am späten Donnerstagabend zusätzliche Zölle von 100 % auf sämtliche Importe aus China an. Die Maßnahme soll ab dem 1. November in Kraft treten – möglicherweise auch früher, abhängig von Chinas Reaktion. Trump veröffentlichte die Ankündigung auf seiner Plattform Truth Social und begründete die drastische Entscheidung mit dem „außerordentlich aggressiven Verhalten“ Chinas in der Handelspolitik. Damit flammt der Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsgiganten erneut auf.

Schon im Frühjahr hatte sich die Situation zeitweise verschärft, als beide Länder gegenseitig Zölle von deutlich über 100 % auf Importe verhängt hatten. Auslöser des neuen Konflikts sind Chinas verschärfte Exportauflagen für seltene Erden, also Materialien, die für moderne Technologien wie Smartphones, Elektroautos und Rüstungsgüter unverzichtbar sind.

BREAKING: President Trump announces a 100% tariff on China starting November 1st and export controls on "any and all critical software." pic.twitter.com/8eREQVX5B5 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 10, 2025

Peking hatte zuvor angekündigt, dass Unternehmen künftig staatliche Genehmigungen benötigen, um Maschinen und Technologien zur Gewinnung und Verarbeitung seltener Erden auszuführen. Damit will China seine technologische Vormachtstellung in diesem strategischen Bereich sichern, was Washington als wirtschaftliche Provokation wertet. In Reaktion darauf kündigte Trump neben den Strafzöllen auch Exportkontrollen für wichtige Softwareprodukte an, die ab dem 1. November gelten sollen.

Nur wenige Stunden vor der Zollankündigung hatte Trump zudem sein geplantes Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Südkorea infrage gestellt. Ursprünglich sollte das Treffen am Rande des APEC-Gipfels Ende Oktober stattfinden, um über Fortschritte im Handelsdialog zu sprechen. Trump erklärte nun jedoch, dass es keinen Grund mehr für ein solches Treffen gebe.

Aktien- und Rohstoffmärkte reagierten mit deutlichen Kursverlusten, während sichere Häfen wie Gold und der US-Dollar anzogen. Auch Kryptowährungen gerieten stark unter Druck. Investoren flüchten in Phasen geopolitischer Unsicherheit traditionell aus volatilen Anlagen wie Bitcoin in stabilere Vermögenswerte.

Flash-Crash am Kryptomarkt vernichtet Milliarden an Marktkapitalisierung

Konkret fiel die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes seit gestern um rund 10 %. Binnen kürzester Zeit flossen über 400 Milliarden $ an Marktkapitalisierung aus dem Kryptomarkt ab. Für Bitcoin bedeutete das einen heftigen Kurssturz von über 120.000 $ auf aktuell nur noch 111.000 $. Zeitweise war der Kurs sogar bis auf 105.000 $ eingebrochen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Altcoins wurden noch heftiger abgestraft. Die meisten Top-Altcoins wie ETH, BNB, XRP, SOL und Co. verloren heute zweistellig. Für Ethereum ging dabei der 4.000-$-Support verloren, und Solana stürzte wieder unter die 200-$-Marke ab. Noch stärkere Kursverluste gab es unter anderem beim Top-Memecoin DOGE. Hier brach der Kurs sogar um 22 % ein, wodurch DOGE nun wieder unter dem 0,20-$-Support gehandelt wird.

Die größten Verluste unter den Top-100-Coins beliefen sich auf über 40 % innerhalb der letzten 24 Stunden bei den Kryptos ICP und DEXE. Gleichzeitig verschlechterte sich das Marktsentiment drastisch. Der Fear and Greed Index fiel von über 60 auf aktuell nur noch 35 Punkte zurück und liegt damit klar im Bereich der Angst.

Quelle: Coinmarketcap.com

Derzeit lässt sich noch nicht absehen, wie sich die Situation auf geopolitischer Ebene weiterentwickelt. Sollte es zu einer Entspannung kommen und Lösungen gefunden werden, die die hohen Strafzölle abwenden, bestünde die Chance auf eine Recovery-Rallye, ähnlich wie nach dem letzten Flash-Crash im April.

Gelingt das jedoch nicht, könnte sich die Kryptokorrektur noch weiter ausdehnen. In diesem Marktumfeld interessieren sich viele Anleger vor allem für Coins, die noch vor ihrem ersten Börsenlisting stehen und dementsprechend starkes Rallye-Potenzial bieten, ohne vom aktuellen Marktrückgang betroffen zu sein.

