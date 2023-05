Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine zumindest kurstechnisch relativ unaufgeregte Handelswoche liegt hinter uns. Während der Bitcoin auf Wochensicht um 0,8 % an Wert gewinnen kann, notiert Ethereum 1,5 % fester. Demgegenüber verlor der Binance Coin 0,8 % seines Werts. Bester Top 10 Coin war Polygon mit 5,5 % Performance.

Während zunächst der Fokus auf der Schuldenobergrenze in den USA lag und eine stark positive Korrelation mit dem Aktienmarkt auch Kryptos zwischenzeitlich in Bredouille brachte, gab es am Wochenende eine erste leichte Erholung.

Mit Spannung blicken Krypto-Anleger nun auf die nächste Woche. Welche Nachrichten werden die Märkte bewegen? Die wichtigsten Krypto News in der Vorschau:

Schuldenobergrenze in den USA: Geht der Deal durch den Kongress?

Die Märkte schauten in der vergangenen Woche gebannt auf den politischen Diskurs in den USA, der eine Anhebung der Schuldenobergrenze bezweckte. Denn das Geld wird knapp, die Schuldenobergrenze muss angehoben werden. Andernfalls droht ein Zahlungsausfall in der wohl wichtigsten Volkswirtschaft der Welt – mit kaum vorstellbaren Folgen für die Finanzmärkte. Nachdem die Fronten zwischen Demokraten und Republikanern überaus verhärtet schienen, scheint ein Konsens gefunden.

THE DEBT CEILING HAS BEEN LIFTED



AMAZON PRIME JUST DELIVERED FRESH INK FOR THE MONEY PRINTER



THE BULL MARKET IS BACKpic.twitter.com/TelSBDsO39 — LilMoonLambo (@LilMoonLambo) May 28, 2023

Dieser muss noch seinen Weg durch den Kongress finden. Dann wäre der Zahlungsausfall erneut abgewendet. Die Märkte dürften auf diese Nachricht positiv reagieren. Andernfalls könnte es die Federal Reserve zum Anlass nehmen, über weitere Zinserhöhungen nachzudenken. Schließlich zeigte das FOMC-Sitzungsprotokoll der vergangenen Woche, dass die Notenbanker hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise denkbar uneinig waren.

The Fed's preferred measure of inflation (core PCE) came in above expectations (4.7% vs. 4.6% estimate) and remains well above the Fed's 2% target level. The market is now pricing in a 65% probability of a rate hike at the June FOMC meeting and no rate cuts until November. pic.twitter.com/wfWjwkHgFH — Charlie Bilello (@charliebilello) May 26, 2023

Makro-Daten aus USA & EU: Wie entwickeln sich Arbeitsmarkt und Inflation?

Bei allem Fokus auf die Schuldenobergrenze und dem Hype der künstlichen Intelligenz sollten auch makroökonomische Daten weiterhin Berücksichtigung finden. Schließlich sind es langfristig insbesondere diese Entwicklungen, die die Märkte tragen. Nachdem Deutschland bereits in die technische Rezession rutschte, dürften derartige Makro-Daten zunehmend wichtiger werden. Wie entwickeln sich Inflation und Wirtschaft in den nächsten Monaten?

Zwei wichtige Daten in der kommenden Woche sind die Inflation in der Eurozone und der US-Arbeitsmarkt. Am Donnerstag soll die Inflation im Euro-Raum veröffentlicht werden. Experten schätzen die Inflationsrate auf 7 %. Dies dürfte die EZB motivieren, ihre Zinsen weiter zu erhöhen und die Geldpolitik zu straffen. Eine hohe Inflation belastet weiter die Wirtschaft. Denn Daten des Statistischen Bundesamts offenbarten, dass insbesondere die aufgrund der starken Teuerung rückläufige Konsumausgaben die rezessiven Tendenzen verstärkten.

Euro-zone inflation data next week will probably show frustratingly slow progress toward the ECB’s 2% target, keeping officials focused on the need for more hikes (via @craigstirling) https://t.co/ogBqPWSiIk — Bloomberg Economics (@economics) May 27, 2023

Am Freitag wird der US-Arbeitsmarkt in den Fokus rücken. Analysten erwarten 180.000 neue Stellen im Mai. Der neue Arbeitsmarktbericht dürfte insbesondere bei der Federal Reserve starke Berücksichtigung finden. Denn das Juni-Treffen naht. Ein starker Arbeitsmarkt könnte hier das Bedürfnis wecken, die Zinsen doch ein weiteres Mal zu erhöhen.

Meme-Coins im Fokus: DOGE, PEPE & WSM

Zweifelsfrei befindet sich die Meme-Coin-Saison in einem zwischenzeitlichen Abwärtstrend. Während der Dogecoin und Shiba Inu vom neuen bullischen Sentiment für Meme Coins sowieso nicht profitieren konnten, ist auch Pepes jüngste Entwicklung schwach. Vielmehr konsolidiert Pepe auf niedrigem Niveau. Der Abverkauf hat die Market Cap weit mehr als halbiert. Dennoch bleiben Meme-Coins spannend, einer der heißesten Krypto-Trends des ersten Halbjahres.

Allerdings befindet sich die Meme-Landschaft in einem dynamischen Wandel. Mit Wall Street Memes startete ein neuer Meme-Coin Presale überaus bullisch und konnte in den ersten drei Tagen über 700.000 $ einsammeln. Mit einer bereits gewachsenen Community, dem einprägsamen Konzept und 100 % aller Token für die Community könnte hier etwas Großes entstehen.

Künstliche Intelligenz im Fokus: Anleger kaufen KI-Assets

Während Künstliche Intelligenz in den ersten Monaten des Jahres 2023 nach der Veröffentlichung von ChatGPT bereits einen regelrechten Hype entwickelte und einige Assets stark antrieb, gab es in der vergangenen Woche den nächsten Katalysator. Denn mit Nvidia hob ein Schwergewicht der Chipindustrie die Umsatzprognose für das laufende Quartal massiv an und schlug damit die Erwartungen der Analysten.

Nvidia is up +26% after hours thanks to a surge in AI chip demand



Stock is up +126% over the last year



Nvidia is leading the AI revolution pic.twitter.com/9qPyBI0CYN — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) May 24, 2023

Augenscheinlich wirkt sich der KI-Boom bereits unmittelbar auf das laufende Geschäft aus. Anleger wähnten im Anschluss gigantische Zukunftspotenziale und kauften KI-Assets – sowohl bei aussichtsreich positionierten Kryptos als auch im herkömmlichen Aktienmarkt. Auch in der kommenden Woche dürfte insoweit der Fokus erneut auf den KI-Sektor gerichtet werden.

Krypto-Presales im Check: Wichtige Meilensteine bei YPRED, ECOTERRA & DLANCE

Dem historisch lukrativen Marktsegment der Krypto-Presale gebührt auch in der kommenden Woche Aufmerksamkeit. Denn in jedem Marktumfeld können einzigartige Krypto-Projekte Gelder einsammeln und sich für eine überdurchschnittliche Rendite nach ICO positionieren. Bei drei heiß gehandelten Krypto-Vorverkäufen gibt es in der kommenden Woche wichtige Meilensteine.

yPredict (YPRED): Der Polygon-basierte YPRED Token steht im Zentrum der KI-gestützten Plattform für Krypto-Prognosen und Handelsintelligenz. Dieses Segment könnte im nächsten Bull-Run stark profitieren. In der kommenden Woche dürfte der yPredict-Presale den 2 Millionen $ Meilenstein vollenden. Bei einem aktuellen Token-Preis von 0,09 $ sind vor dem Launch (0,12 $) noch attraktive Buchgewinne möglich.

Ecoterra (ECOTERRA): Die global erste Recycle-2-Earn-App Ecoterra hat den Vorverkauf des nativen ECOTERRA Tokens fast abgeschlossen. In rund sechs Tagen folgt die nächste Preisanhebung auf 0,00925 $. Wer noch höhere Buchgewinne vor den ersten Listings (0,01 $) erreichen möchte, sollte jetzt zu 0,0085 $ investieren. In der vergangenen Woche verkündete das grüne Krypto-Projekt weitere Partnerschaften mit renommierten Unternehmen wie Coca-Cola.

DeeLance (DLANCE): Bei DeeLance entsteht das erste Blockchain-basierte Metaverse für Freiberufler und Unternehmen – eine Web3-Plattform, die sich als Konkurrent zu Upwork und Fiverr etablieren möchte. Mittlerweile konnte DeeLance einen VC-Investoren mit 1,12 Millionen $ Beteiligung gewinnen. Dieser bullische Katalysator dürfte noch mehr private Händler zu DLANCE treiben, die noch kurze Zeit (maximal drei Tage) über 70 % Buchgewinne erhalten können. Dann steigt der Preis von DLANCE erneut.

