Krypto News Vorschau: Das sollten Anleger nächste Woche beachten

Die Volatilität am Kryptomarkt nimmt wieder zu. Nachdem der Bitcoin-Kurs monatelang nur gestiegen ist und auch die meisten Altcoins mit nach oben genommen hat, ist es in den letzten Tagen zu einer Korrektur gekommen, bei der sich Experten noch nicht einig geworden sind, ob der Boden bereits gefunden ist. In unsicheren Zeiten kann es sich umso mehr lohnen, die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt zu verfolgen, um entsprechend zu handeln. Schnelles Reagieren auf wichtige Nachrichten kann einen entscheidenden Vorteil bringen und die Performance des eigenen Krypto-Portfolios durchaus verbessern, weshalb es sich auch lohnen könnte, in der kommenden Woche auf die folgenden Punkte zu achten.

Spot Bitcoin ETFs

Seit der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA wurden Milliarden von Dollar über die Fonds in den Kryptomarkt gespült. BlackRock hat hier klar die Nase vorn, allerdings ist es in dieser Woche erstmals an mehreren Tagen zu Kapitalabflüssen gekommen, da Grayscale mehr Bitcoin im Auftrag seiner Kunden verkauft hat als alle anderen ETF-Emittenten zusammen gekauft haben. Die Korrektur, die damit einhergegangen ist, könnte aber dazu führen, dass es in der kommenden Woche wieder deutlich mehr Käufer gibt, wodurch es auch schnell zu einem neuen Allzeithoch bei Bitcoin kommen könnte.

The Spot #Bitcoin ETF only had outflow days so far this week.



Do we need to worry? pic.twitter.com/hiW7jBpoop — Crypto Rover (@rovercrc) March 22, 2024

Schon am Montag dürfte sich eine Richtung abzeichnen, die Aufschluss darüber geben könnte, ob sich die Nachfrage nach Spot Bitcoin ETFs in den USA langsam legt, oder ob es nach den Gewinnmitnahmen in dieser Woche nun erneut zu Kapitalzuflüssen von hunderten Millionen Dollar kommt.

Green Bitcoin Börsenlisting?

Die aktuelle Rallye am Kryptomarkt bringt natürlich auch wieder zahlreiche neue Coins auf den Markt, die ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und Renditen von tausenden Prozent einbringen können. Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um einen neuen “Bitcoin”-Token, der auf Ethereum basiert und damit die Reichweite von Bitcoin mit den Vorteilen der Ethereum Blockchain kombiniert. $GBTC ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei das Ziel von rund 10 Millionen Dollar schon fast erreicht ist, sodass es in der nächsten Woche bereits zum Listing an den Kryptobörsen kommen könnte.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

(Green Bitcoin ICO – Quelle: Green Bitcoin)

Inzwischen wurden Token im Wert von fast 8,5 Millionen Dollar verkauft, sodass es nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein dürfte, bis Green Bitcoin gelauncht wird. Anleger haben die Möglichkeit, ihre Token zu staken und erhalten dafür eine Rendite, wobei die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt, sodass vor allem diejenigen, die sich früh am Staking beteiligen, hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielen können. Da die meisten der bisher verkauften Token bereits in den Staking Pool eingebracht wurden, ist das Angebot beim Launch knapp, weshalb erwartet wird, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einem Anstieg um 1.000 – 3.000 % kommen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.

Kursexplosion bei DOGE20?

Auch bei DOGE20 handelt es sich um einen Coin, der erst kurz vor der Markteinführung steht und daher das Potenzial hat, vor allem am Anfang schnell um tausende Prozent zu steigen. Die Meme Coin Season ist in vollem Gange und “2.0-Coins” haben schon in der Vergangenheit beeindruckende Renditen eingebracht. Dogcoin20 erinnert natürlich an Dogecoin, unterscheidet sich aber in wesentlichen Punkten, da das $DOGE20-Tokenangebot begrenzt ist, während das Original inflationär aufgebaut ist. Außerdem ist $DOGE20 mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt, da bereits von Anfang an ein Teil der Token für Staking Rewards reserviert wurde.

Jetzt $DOGE20-Website besuchen.

(DOGE20 Token-Vorverkauf – Quelle: DOGE20-Website)

Die Tatsache, dass Investoren innerhalb von anderthalb Wochen Token im Wert von fast 8 Millionen Dollar gekauft haben, macht schnell deutlich, dass es sich hier um ein Projekt handelt, das das Potenzial hat, nach dem Launch viral zu gehen. Die derzeitige Dynamik lässt darauf schließen, dass der Vorverkauf schon morgen – spätestens am Dienstag – vorbei sein könnte, sodass $DOGE20 schon bald an den Kryptobörsen gelistet werden dürfte, wo es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Jetzt $DOGE20 im Presale kaufen.







