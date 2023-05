Krypto-Presale: Möglicherweise der leichteste 10x Coin, den es je geben wird!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Jeder Krypto-Anleger träumt von dieser einen großen Chance. Einem Coin, der das 10-fache Wachstumspotenzial hat. Ein Asset mit einer 10x Performance ist nicht oft zu finden und wenn doch, dann ist es vor allem für Anfänger schwer, diese Chancen leicht zu identifizieren.

Der von uns identifizierte 10x Coin beweist schon in Phase 1, dass wir mit der Einschätzung richtig liegen. Um Raum für eine Verzehnfachung zu lassen, muss der Coin einige relevante Eigenschaften aufweisen. Diese haben wir identifiziert und stellen Sie Ihnen hier ausführlich vor.

Wall Street Memes mit 10x Potenzial

Gigantisches Marktwachstum erwartet

Marktkorrektur für Memes eingeläutet

Ideologischer Vorsprung durch +400.000 Community

Warum hat Wall Street Memes 10x Potenzial?

Es gibt mehrere Gründe, warum wir bei Wall Street Memes $WSM von einem 10x Potenzial ausgehen. Das sind die Details dazu:

Community trägt den Meme Coin: Wer auf Twitter und Instagram über 400.000 Fans versammeln kann, der muss schon etwas ganz Besonderes vorweisen können. Bei Wall Street Memes liegt die Konzentration auf einer Stimmungslage am Markt und dem gemeinschaftlichen Kampf gegen den klassischen Kapitalismus. Umso größer die Community, desto leichter ist es, eine hohe virale Reichweite zu erzeugen. Die sorgt am Ende für Relevanz und wirkt sich auf Kurse, Preise und den Wert eines Projekte aus. Erben der GameStop Bewegung: Entstanden sind Wall Street Memes rund um die Vorgänge der GameStop-Aktien. Bei diesen Vorgängen waren Privatanleger involviert und haben sich gegen die großen Hedgefonds verschworen. Am Ende stieg der Aktienkurse von GameStop und viele Privatanleger haben ordentliche Gewinne eingefahren. Mit Wall Street Memes unterstützen Sie den Kampf gegen den Kapitalismus, genau wie damals die Anhänger der GameStop Bewegung. Frühe Phase für Ihr Investment: Immer mehr Krypto Projekte gehen über einen Vorverkauf an den Markt. Hieraus eröffnen sich für Anleger signifikante Chancen an der teilweise exponentiellen Entwicklung zu partizipieren. Die Herausforderung besteht darin, die Pre-Sales zu identifizieren, die sich durchsetzen werden. Wall Street Memes gehört zu einer dieser großartigen Chancen, die einem Anleger nur einmal im Leben begegnen.

Was gibt es für Anleger bei Wall Street Memes zu holen?

Das überdurchschnittlich hohe Potenzial für diesen 10x Meme Coin zeigt sich auch in dem automatischen Wertzuwachs, den die Entwickler in die Token Verteilung während der Pre-Sales Phasen integriert haben.

Alle 30 Phasen haben einen festen Preis für den $WSM Token zugewiesen bekommen. Das bedeutet für Sie, umso früher Sie einsteigen, desto höher ist die Wertsteigerung. Da die Token während des Pre-Sales gesperrt sind, müssen Sie nichts weiter tun, als abzuwarten.

Phase Tokenpreis (USD) Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 1,20 Stufe 2 0,02530000 2,40 Stufe 3 0,02560000 3,60 Stufe 4 0,02590000 4,80 Stufe 5 0,02620000 6,00 Stufe 6 0,02650000 7,20 Stufe 7 0,02680000 8,40 Stufe 8 0,02710000 9,60 Stufe 9 0,02740000 10,80 Stufe 10 0,02770000 12,00 Stufe 11 0,02800000 13,20 Stufe 12 0,02830000 14,40 Stufe 13 0,02860000 15,60 Stufe 14 0,02890000 16,80 Stufe 15 0,02920000 18,00 Stufe 16 0,02950000 19,20 Stufe 17 0,02980000 20,40 Stufe 18 0,03010000 21,60 Stufe 19 0,03040000 22,80 Stufe 20 0,03070000 24,00 Stufe 21 0,03100000 25,20 Stufe 22 0,03130000 26,40 Stufe 23 0,03160000 27,60 Stufe 24 0,03190000 28,80 Stufe 25 0,03220000 30,00 Stufe 26 0,03250000 31,20 Stufe 27 0,03280000 32,40 Stufe 28 0,03310000 33,60 Stufe 29 0,03340000 34,80 Stufe 30 0,03370000

Ein weiteren besonderen finanziellen Anreiz gibt es beim Wall Street Memes AirDrop. Dieser steht ebenfalls schon zur Verfügung und kann von jedem Anleger in Anspruch genommen werden. Für die Qualifizierung der 5 x 10.000 $ im Gegenwert von $WSM sind 7 leichte Schritte notwendig, die wir Ihnen hier vorstellen:

Discord Community von Wall Street Memes beitreten Wall Street Memes auf Twitter folgen Webseite von Wall Street Memes besuchen Gruppe von Wall Street Memes in Telegram beitreten Wall Street Memes in Instagram besuchen $WSM Token kaufen Beleg für den Kauf einreichen

So leicht investieren Sie in Wall Street Memes

Für Projekte wie das von Wall Street Memes wurde bewusst auf einen einfachen Einstieg für Anfänger und absolute Neulinge geachtet. Es gibt eine Anleitung auf der Webseite und die Installation des Wallet bzw. die Verbindung des Wallet ist detailliert beschrieben. Das ist die Schritt-für-Schritt Anleitung:

Wallet installieren: Falls Sie noch keine Krypto Wallet besitzen, können Sie beispielsweise MetaMask oder Trust Wallet verwenden. Beide Wallets sind kostenlose als Download in den Stores verfügbar. Bei MetaMask haben Sie die Möglichkeit, das Konto mit PayPal aufzuladen.

Wallet mit Fiat aufladen: Zunächst laden Sie ausreichend Guthaben in Ihre Wallet, damit Sie den Kauf von ETH oder USDT tätigen können. Eine der beiden Kryptowährungen wird benötigt, damit Sie $WSM kaufen können. Beachten Sie anfallende Gebühren für das Ethereum Netzwerk.

$WSM kaufen: Dafür tauschen Sie den gewünschten Gegenwert, den Sie in das Projekt investieren wollen, gegen die ETH oder USDT in Ihrem Wallet.

Jetzt müssen Sie nur noch warten, bis der Pre-Sales vorüber ist und Sie die $WSM Token anfordern können. Dafür müssen Sie die Wallet mit der Webseite von Wall Street Memes verbinden. Die Funktion ist deutlich gekennzeichnet und die Bedienung ist selbsterklärend. Sie erhalten dann automatisch eine schriftliche Ankündigung für den bevorstehenden Token Transfer.

Fazit: Leichter kann es kaum sein, einen 10x Coin zu kaufen. Wir sind davon überzeugt, dass die Entwickler alles getan haben, um ein sehr interessantes Projekt zu realisieren. Außerdem sind die Chancen für lukrative Renditen bei diesem Krypto Presale eher hoch, wenn man den Meme Coin mit anderen Kryptos vergleicht.

Bei diesem Coin mit 10x Potenzial lautet unsere Wall Street Memes Prognose 2023: +0,50 $.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/