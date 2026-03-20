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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag

22.03.26 12:43 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Sonntagmittag im Detail | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag.

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin 0,68 Prozent auf 68.623,81 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 69.094,71 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -1,2 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 1,83 Prozent auf 53,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 54,98 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.081,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.088,65 US-Dollar).

Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 463,48 US-Dollar am Vortag auf 467,98 US-Dollar nach oben (0,97 Prozent).

Daneben fällt Ripple um 1,85 Prozent auf 1,390 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,416 US-Dollar.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 1,05 Prozent auf 346,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 342,99 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2556 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2600 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1588 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1636 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3109 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 633,41 US-Dollar am Vortag auf 629,51 US-Dollar nach unten (0,62 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0912 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 0,82 Prozent auf 87,37 US-Dollar, nach 88,09 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 9,093 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,271 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,92 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,768 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,904 US-Dollar).

Zudem gibt Sui am Sonntagmittag nach. Um 1,65 Prozent auf 0,9221 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9376 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com