Digitalwährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin, Ripple, Litecoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 10.709,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 10.692,71 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 215,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 216,33 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 349,88 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 351,61 Dollar zu Buche.

Der Litecoin wird bei 45,62 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 45,97 Dollar beziffert.

Der Ripple ist am Samstag 0,2395 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,2416 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0950 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0966 US-Dollar.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 92,98 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 93,68 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs verbilligt sich auf 0,2548 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,2561 Dollar an der Kurstafel.

Der Verge-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0044 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0043 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,0740 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,0746 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs wird bei 0,1170 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1154 Dollar.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 68,89 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 69,32 US-Dollar.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 21,92 US-Dollar, während er am Vortag bei 21,54 Dollar gehandelt wurde.

Redaktion finanzen.net