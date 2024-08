Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,32 Prozent auf 59.615,85 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 59.428,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,05 Prozent auf 341,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 340,94 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Ethereum um -0,21 Prozent auf 2.607,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.613,17 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin am Sonntagvormittag nach. Um -0,29 Prozent auf 67,39 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 67,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5663 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,5660 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3367 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3350 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 150,10 US-Dollar am Vortag auf 150,05 US-Dollar nach unten (-0,03 Prozent).

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1290 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0035 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0951 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0956 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0200 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0202 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -0,73 Prozent auf 25,89 US-Dollar. Gestern war Dash noch 26,08 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEO kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEO-Kurs bei 9,252 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,252 US-Dollar.

