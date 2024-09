Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

25.09.24 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um -0,75 Prozent auf 63.852,21 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 64.333,11 US-Dollar. In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,27 Prozent auf 348,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 347,81 US-Dollar an der Tafel. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.626,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.654,04 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,04 Prozent. Zudem gibt Litecoin am Mittwochvormittag nach. Um -0,81 Prozent auf 66,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 66,72 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5915 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 0,5873 US-Dollar. Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,3879 US-Dollar am Vortag auf 0,3821 US-Dollar nach unten (-1,51 Prozent). Nach 169,35 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochvormittag um -0,36 Prozent auf 168,74 US-Dollar gesunken. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1433 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1433 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0042 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0967 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0187 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0190 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,19 Prozent auf 25,57 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 25,87 US-Dollar wert. Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -2,45 Prozent auf 10,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 10,60 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

