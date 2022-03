The Song That Owns Itself: Run-DMC-Gründungsmitglied glaubt an Blockchain-Lösung für die Musikindustrie

• Blockchain-Technologie als die Zukunft der Musikbranche• "The Song That Owns Itself" soll alle am Eigentum teilhaben lassen• Neuster Song des Run-DMC-Mitglieds als STOI-Projekt

Blockchain-Technologie könnte künstlerische Souveränität wiederherstellen

Im Zuge der South by Southwest (SXSW), einem zehntägigen jährlichen Technologie-, Film- und Musikfestival in Austin, Texas, interviewte die leitende Reporterin von Cointelegraph, Rachel Wolfson, ein Gründungsmitglied des berühmten New Yorker Hip-Hop-Trios Run-DMC, Darryl McDaniels. Run-DMC feierten vor allem in den 80er- und 90er-Jahren große Erfolge mit Songs wie zum Beispiel "It's Like That" und "Walk This Way". Wie im Laufe des Interviews klar wurde, widme sich McDaniels der Wiederherstellung der künstlerischen Souveränität. Seiner Meinung nach könnten dezentrale Mechanismen durch die Blockchain-Technologie die Möglichkeit für eine größere Autonomie der Urheber bieten. "Run-DMC war immer eine Entität, die Menschen zusammenbrachte, Dinge veränderte und besser machte", so McDaniels. Diese Tradition wolle er fördern, indem er eine Blockchain-Lösung entwickeln wolle.

"The Song That Owns Itself"

"The Song That Owns Itself" (STOI) ist laut eigener Website ein Experiment für kollaboratives Song-Eigentum, bei dem durch die Erstellung eines Smart Contracts für jeden Song ermöglicht wird, dass Plattform, Künstler, Kollaborateure und Fans das Eigentum an einem Song und seinen zukünftigen Einnahmen teilen. Jeder Smart Contract enthält eine bestimmte Anzahl an STOI-Token, die sowohl ein finanzielles Interesse an dem Song als auch ein Stimmrecht für wichtige Entscheidungen über den Song darstellen. Wird der besagte Song zum Beispiel auf Streaming-Diensten veröffentlicht oder generiert auf andere Art Einnahmen, verdient man als Inhaber der Token (je nach Anzahl) ebenfalls an den Lizenzgebühren mit. Am 14. Februar 2022 ist STOI von Ethereum auf das Algorand-Netzwerk umgezogen, da dieses nicht nur schneller sei, sondern auch einen CO2-neutralen-Fußabdruck habe.

McDaniels neuster Song als STOI-Song

McDaniels neuster Song "Million Scars", den er auf der SXSW erstmals live performt hat, wird ebenfalls durch STOI tokenisiert. "Was ich mit Algorand und der STOI mache, wird uns helfen, die Lösungen zu manifestieren, die benötigt werden, um die Macht zurück in die Hände der Schöpfer zu legen, die Macht in den Kreationen zu halten und jedem zu erlauben, alles zu erleben, was damit einhergeht", erklärt der Rapper. Die Zukunft der Musikindustrie, die McDaniels im Zusammenhang mit der fortschreitenden Technologie sieht, kommentiert der Musiker gegenüber Cointelegraph folgendermaßen: "Es geht nicht nur darum, den Mittelmann auszuschalten. Es geht darum, etwas zu schaffen, das alle einschließt und an dem jeder von der Entstehung bis zur Weiterführung beteiligt ist. [...] Der Song gehört sich selbst, denn der Song ist das Ding. Der Schöpfer ist derjenige, bei dem die Macht beginnt, und dort sollte sie auch bleiben."

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexander Yakimov / Shutterstock, dencg / Shutterstock.com