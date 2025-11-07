Laut ChatGPT: Deshalb könnte XRP auf über 10 US-Dollar steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der vom US-Unternehmen Ripple gelaunchte Coin $XRP gehört nicht nur zu den größten, sondern auch zu den beliebtesten Kryptowährungen. Obwohl der Kurs des Coins dazu neigt, monate- und teilweise sogar jahrelange Konsolidierungsphasen auszubilden, umfasst die $XRP-Community hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Anleger.

Manche gehen sogar so weit zu glauben, dass der Kurs von $XRP auf mehrere tausend US-Dollar ansteigen wird. Dass das der Fall sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Bevor der Coin so hoch steigen kann, müsste er aber zuerst einmal die psychologisch wichtige Marke durchbrechen. Davon ist $XRP derzeit weit entfernt, aber ChatGPT hält ein Durchbrechen dieser Marke nach einer umfassenden Prognose für realistisch.

(Trotz insgesamt starker Kursentwicklung neigt $XRP dazu, immer wieder lange Seitwärtskonsolidierungen auszubilden – Quelle: Tradingview.com)

Das sind laut ChatGPT die Gründe, weshalb $XRP jetzt auf 10 US-Dollar steigen könnte

Fragt man ChatGPT nach einer Prognose für $XRP, spuckt das KI-Tool ein derzeitiges Kursziel von 10 US-Dollar aus. Dabei geht die Künstliche Intelligenz auf eine Menge wirtschaftlicher und makroökonomischer Faktoren ein, die den Kurs des Coins stark pushen könnten. Einer der bedeutendsten sind natürlich die schnellen grenzüberschreitenden Zahlungen, die mit $XRP als Brückenwährung möglich sind.

Sollten große Banken oder sogar Regierungen $XRP verstärkt nutzen, könnte das den Kurs des Coins stark nach oben treiben. Als weiterer Grund wird natürlich der beendete Rechtsstreit mit der SEC sowie die immer klarer werdende Regulierung im Kryptomarkt genannt, was institutionelle Investoren ebenfalls zum Einstieg bewegt.

(ChatGPT begründet sein Kursziel von 10 US-Dollar für $XRP mit verschiedenen Faktoren und Kurstreibern – Quelle: chatgpt.com)

Ein extrem bedeutender Faktor für einen Anstieg auf 10 US-Dollar sind laut ChatGPT auch weitere Zinssenkungen. Diese sorgen nicht nur für eine Abschwächung des US-Dollars, wodurch Assets wie $XRP tendenziell stärker ansteigen, sondern erhöhen auch noch die Risikoaversion von Anlegern, die vermehrt Gelder in Assets wie Kryptowährungen stecken. Damit hat $XRP derzeit optimalen Nährboden für die nächste Rallye auf 10 US-Dollar. Der einzige offensichtliche Grund, weshalb $XRP derzeit konsolidiert, ist die allgemein schlechte Stimmung am Kryptomarkt und die vorherrschende Angst.

Sobald diese allerdings nachlässt, könnte $XRP eine Rallye auf das Kursziel von ChatGPT bei 10 US-Dollar starten. Das entspricht einem Kurspotenzial von etwa 360 Prozent. Anleger, die aber auf noch höhere Renditen in den nächsten Monaten abzielen, sollten vielleicht mal einen Blick auf den neuen $HYPER-Token werfen.

Bitcoin Hyper revolutioniert den Kryptomarkt

Bitcoin Hyper ($HYPER) verfolgt das Ziel, Bitcoin aus seiner bisherigen Rolle als reiner Wertspeicher zu befreien und die älteste Kryptowährung der Welt technisch in die Zukunft zu führen. Durch eine neu entwickelte Layer-2-Lösung, die auf der Solana Virtual Machine basiert, wird Bitcoin um Funktionen erweitert, die bisher ausschließlich modernen Netzwerken vorbehalten waren. So können Nutzer ihre BTC künftig nicht nur halten, sondern aktiv einsetzen, etwa für Staking, Lending oder den Zugang zu dezentralen Finanzanwendungen. Damit entsteht erstmals eine Brücke zwischen der Stabilität des Bitcoin-Netzwerks und der Flexibilität von Solana, was das Potenzial hat, den gesamten Markt nachhaltig zu verändern.

(Die Nachfrage nach dem $HYPER-Token explodiert bereits im Presale – Quelle: bitcoinhyper.com)

Im Zentrum des Ökosystems steht der $HYPER-Token, der als Transaktionswährung, Governance-Token und Staking-Asset dient. Schon jetzt zeigt sich das enorme Interesse am Projekt. $HYPER ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt explodiert die Nachfrage. Über 26 Millionen Dollar wurden im laufenden Presale investiert, noch bevor der Token überhaupt an den Börsen notiert ist. Viele Analysten sehen darin einen Hinweis darauf, dass Bitcoin Hyper zu den meistbeachteten Projekten der kommenden Monate zählen könnte. Sollte es gelingen, Bitcoin durch die Hyper Chain DeFi-fähig zu machen, wäre das ein technologischer Meilenstein und ein gewaltiger Renditetreiber für frühe Investoren.

