MaaS: Next Earth plant "Metaverse as a Service" ab September 2022

• Limitless steigt mit Next Earth ins MaaS-Business ein• Limitless Capital: 60 Millionen US-Dollar schwerer Risikofonds für Next Earth MaaS• Start von Next Earths MaaS-Projekt für September 2022 geplant

Nach Propel MaaS, Lovelace World und Touchcast will nun auch der Metaverse-Entwickler "Next Earth" das Metaverse nutzerfreundlicher gestalten - über die Etablierung eines eigens gegründeten Unternehmens, das "Metaverse as a Service" (MaaS) anbietet.

Limitless Capital und Limitless Network sollen Startups den Next-Earth-Einstieg erleichtern

Das von Next Earth neu gegründete Unternehmen besteht CoinDesk zufolge aus den zwei Grundpfeilern Limitless Capital und Limitless Network, wobei Limitless Capital ein 60 Millionen US-Dollar schwerer Risikofonds ist und mit Limitless Network in den kommenden Monaten eine kundenfreundliche API entwickelt wird. Beide Grundpfeiler sollen es Startups nach Angaben von CoinDesk erleichtern, Next Earth zu nutzen.

Next Earth verkauft virtuelle Landstücke auf einer nachgebildeten Erde

Next Earth selbst wurde im Sommer 2021 von Limitless gegründet. Das Konzept: Eine virtuelle Nachbildung der Erde wurde in rund fünf Billionen NFTs geteilt, über deren Erwerb man virtuelles Land kauft. Seit dem Start des Projekts haben sich laut Limitless Stand Ende April 2022 rund 237.605 Nutzer bei Next Earth angemeldet, knapp 45.000 Personen haben im Wert von insgesamt über elf Millionen US-Dollar bereits "Land" gekauft.

Mit dem neuen MaaS-Projekt von Next Earth will Limitless Unternehmen die Arbeit abnehmen, Metaverse-Äquivalente für ihre Produkte zu erstellen. Stattdessen, so erklärt es die Plattform Extended Reality (XR Today), sollen die Unternehmen von bereits bestehenden Infrastrukturen des Metaverse profitieren können.

Mit MaaS will Limitless eine neue Metaverse-Ebene voranbringen

Dazu zitiert CoinDesk David Taylor, Co-CEO bei Limitless: "Ich glaube, die meisten Metaverse[projekte] versuchen nur, ein zweites Leben nachzubilden. Stattdessen ermöglichen wir eine Zwischenebene für das Metaverse. Mithilfe unserer API-Verbindungen kann sich jedes Unternehmen […] mit Next Earth verbinden."

Mit einer Marktkapitalisierung von 741.619.542 US-Dollar könnte Next Earth Limitless Capital selbst finanzieren. Aber, so Taylor laut CoinDesk: "Wenn wir davon ausgehen, dass das Metaversum eine Industrie im Entstehungsprozess ist, müssen wir mithilfe einer Reihe von Investoren Netzwerkeffekte [in unserem Ökosystem] ermöglichen." Deswegen wolle man sich lieber etwas gedulden, bis externe Investoren den Fonds abdecken.

Next Earth MaaS startet noch im September dieses Jahres

Der Start von Next Earths MaaS-Projekt ist für September 2022 geplant. Offenbar steht im Raum, neben dem 60-Millionen-Fonds einen weiteren 200 Millionen US-Dollar schweren NXTT-Token-Fonds ins Leben zu rufen, der Unternehmen mit Interesse an Next Earth aber ohne eigene NXTT-Token unterstützen soll.

