MAKE Europe: Nationalspieler-Nachnamen erreichen 5 ETH

Auf Platz vier folgt terstegen mit einem Angebot von 3 ETH auf dem US-Marktplatz opensea. Fast alle Nachnamen des 30-Mann starken Kaders vor dem heutigen Länderspiel gegen Polen werden bereits auf dem Ethereum-Mainnet als menschlich erkennbare Adressen geführt. Damit schwappt die vom E-Sport getriebene international starke Nachfrage immer mehr nach Deutschland über.

Für Top-Nachnamen muss dafür eine Prämie bezahlt werden. Andere Angebote wie für jonashofmann, dessen Nachname Hofmann kaum Wiedererkennungswert bietet, gibt es dagegen für 0,1 ETH. Der ENS-Name mit Umlaut füllkrug, der gut zum Bremer Niklas Füllkrug passen würde, wird aktuell vom Opensea-Nutzer AlbertEntstein für 0,19 ETH angeboten.

Besonders in der E-Sport-Gemeinschaft erfreuen sich NFTs großer Beliebtheit, und der ENS-Markt für Fußballnamen ist ein Beispiel dafür. Die einzigartige Kombination von digitalen Assets und Sammlerstücken spricht die E-Sport-Enthusiasten an, die nach exklusiven und limitierten Editionen streben. Die Verwendung von ENS-Namen bietet nicht nur eine personalisierte Identität, sondern ermöglicht auch den Handel und die Sammlung einzigartiger NFTs, was die Begeisterung in dieser Zielgruppe weiter anheizt.

Der Ethereum Name Service, kurz ENS, ersetzt die komplizierten 0x-Wallet-Adressen durch leicht von Menschen erkennbare Namen. Motto: "Schick mir Digitales einfach an tsg1899 und es kommt auf meiner Wallet sicher an". Sie kommen selten auf den Markt. Zum Ende der aktuellen Fußballsaison 22/23 sind nun die unzensierbaren NFTs SVWerder, FCUnion und TSG1899 auf dem führenden US-Marktplatz Opensea in der Versteigerung.

Der ENS-Name DFB, der gut zum Deutschen Fußball-Bund passen würde, ging vor neun Monaten für 1,185 ETH über den Tisch. NFTs wie SVWerder, FCUnion und TSG1899 werden derzeit auf Opensea versteigert. Der ENS-Name "DFB" wurde vor neun Monaten für 1,185 ETH verkauft.

Weil die automatisierte Vickrey-Auktion des ENS-Smart Contracts so riskant ist, bevorzugen viele ENS-Flipper opensea, wo NFTs ähnlich wie bei Ebay in einer gewohnten Englischen Auktion für einen Monat an den Höchstbietendende versteigert werden. Außerdem erlaubt Opensea die Nutzung von WETH, also wrapped Ethereum, was den Auktionsprozess ohne hohe Transaktionskosten ermöglicht.

Insgesamt zeigt sich, dass ENS einen Mehrwert für die Sportindustrie bietet, indem es eine benutzerfreundliche und einprägsame Möglichkeit bietet, digitale Werte zu verwalten. Die zunehmende internationale Nachfrage nach ENS-Namen verdeutlicht das wachsende Interesse am Einsatz von Blockchain-Technologie im Sportsektor.

Von Roman Kessler

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

Bildquellen: MAKE Europe GmbH