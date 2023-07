MAKE EUROPE: Worldcoin vergisst dich nie mehr

MAKE Europe!-Kolumne

Ortstermin in der Berliner Alexa Mall: Zwei kleine Silberkugeln, die an Star Wars erinnern, grüßen 10.000 Passanten pro Stunde.

Werte in diesem Artikel

Vor dem Souvenirshop mit den ewigen Bruchstücken der Berliner Mauer hat aktuell Worldcoin eine kleine Displayfläche gemietet. Hier ist einer der gut 200 Plätze auf der Welt, wo die Worldcoin-Gründer Sam Altman und Alex Blania möglichst vielen Menschen ein Blockchain Wallet geben wollen, bevor künstliche Intelligenz im Internet uns zu gut imitiert.



Fomo: "Fear of Missing Out"



Junge Männer lassen sich vom Standpersonal aufklären: Wer sich von den Silberkugeln ("Orbs genannt") die Iris scannen lässt, bekommt bis Ende Juli noch 25 Worldcoin (WLD) und dazu einen weiteren jede Woche. Ab August gibt es dann viel weniger Shitcoins. Dann scannt das Personal seinen eigenen QR-Code, den auf dem Handy des Kunden und schon beugt sich der erste junge Mann leicht vornüber. Es geht schnell vorbei und tut nicht weh.



Werbung

Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Zentrale, private Datenbank



Angeblich lohnt sich das für jeden: Zum aktuellen WLD-Kurs 2,07 Euro erhalten die Teilnehmer umgerechnet knapp 50 Euro. Einen nichtssagenden Werbespruch gibt es gratis dazu: Die Weltwirtschaft gehört allen. Klingt natürlich besser auf Englisch als auf deutsch. Allerdings: Bis man die WLD "beanspruchen kann", um sie vielleicht in der Alexa auszugeben, wird es noch lange dauern. Dagegen sind Informationen zu Rasse, Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand jetzt in einer zentralen Datenbank, die nicht vergisst, ablesbar.



Finanzinfos für Deutschland geo-geblockt



Worldcoin jedenfalls gehört nicht der ganzen Menschheit: In den USA aktuell aus regulatorischen Bedenken nicht verfügbar, sind die wesentliche Finanzinformationen wie die WLD-Tokennomics auch in Deutschland nicht im Internet abrufbar. Wer sich scannen lässt, sollte wissen: Rund 100 Millionen WLD waren bereits als "initial supply" im Umlauf, nur ein Zehntel ist in der vergangenen Woche hinzugekommen. Insgesamt ist der Worldcoin auf 10 Milliarden WLD limitiert. Kostenlose WLD-Token können nur über die World App angefordert werden - es gibt keinen Airdrop von WLD außerhalb der World App.



Vergissmeinnicht



Fazit: 50 Euro können viel Geld sein. In Afrika, Asien und Lateinamerika gibt es inzwischen WhatsApp-Gruppen, die sich auf solche Angebote spezialisiert haben. Dort verbreitet sich der Worldcoin wie ein Strohfeuer. In Deutschland allerdings bieten viele Banken bessere Angebote für Neukunden. Hinzu kommt: Die Gesichtserkennung per App, wie sie viele Banken für Besitzer aktueller Smartphones anbieten, ist sicherer für den Kunden. Die biometrischen Daten bleiben dabei auf dem eigenen Handy und damit im eigenen Besitz. Der worldcoin dagegen erkennt dich immer und überall wieder.