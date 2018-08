Bitcoin-Comeback: Hat der Bullenmarkt jetzt schon begonnen?

Der Bitcoin scheint in den vergangenen Wochen alle ursprünglichen Widerstandslinien mit Leichtigkeit zu überspringen. So kletterte er über die Kursmarke von 7.000 US-Dollar und nun auch über die Marke von 8.000 US-Dollar. Die nun insgesamt schon 17,1 Millionen geschürften Bitcoins bringen es auf eine gegenwärtige Marktkapitalisierung von über 137 Milliarden US-Dollar.

Kommt nun die größte Rally der Geschichte?

Die Gründe für den jüngsten Kursanstieg sind vielseitig, neben Spekulationen über eine mögliche Genehmigung der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC für einen Bitcoin-ETF, spielen auch das gestiegene Handelsvolumen und die Charttechnik eine wichtige Rolle. Marktbeobachter und Krypto-Experten wie Mati Greenspan von eToro glauben sogar an ein explosives Bitcoin-Comeback. Seiner Meinung nach könnte der Coin gegenwärtig an der Schwelle zur größten Rally der Geschichte stehen.





We might just be on the cusp of the largest bitcoin bull run in history. - Mati Greenspan (@MatiGreenspan) 23. Juli 2018

Im Gegensatz zu den Aktien- und Anleihemärkten könnte sich eine Trendwende im Kryptomarkt sehr schnell ergeben, da aufgrund der relativ geringen Marktkapitalisierung vom Bitcoin nur wenig Kapital notwendig wäre, um einen Trendwechsel einzuleiten. Mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 137 Milliarden US-Dollar ist der Bitcoin sogar noch weniger wert als SAP , der Softwarehersteller bringt gegenwärtig rund 146 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage.

Die Big Player könnten die Krypto-Welle auslösen

Sollten also die großen institutionellen Investoren wie Goldman Sachs und BlackRock vermehrt auf Digitalwährungen setzen, könnte diese Anlageklasse schnelle Zuwächse verzeichnen. "Jegliche Anzeichen eines Markteintritts der Big Player werden große Wellen auslösen", so Romal Almazo vom IT-Beratungsunternehmen Capco. Gerade auch die noch ausstehende Entscheidung zur Zulassung für Indexprodukte auf Bitcoin & Co. könnte diesen Trend weiter verstärken. Denn ein offizieller Bitcoin-ETF würde auch massenhaft Kapital von Privatinvestoren anziehen. Im Vergleich zu einem Future-Kontrakt muss ein Bitcoin-ETF seine Einlage in die Währung physisch abdecken, sodass eine Nachfrage des ETFs mit einer enormen Kursbeeinflussung des Bitcoins einhergehen würde. Ob ein derartiges Produkt jedoch überhaupt eine Börsenzulassung erhält, entscheidet sich frühestens Mitte August.

Transaktionsvolumen auf Höchststand

Während die komplette Krypto-Welt versucht herauszufinden, wie nachhaltig der jüngste Kursanstieg bei Bitcoin ist, lohnt sich der Blick auf die Handelsvolumen. So stieg die Zahl der On-Chain-Transaktionen pro Tag mit 260.000 auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn. "Die Rally findet nicht nur an den Börsen oder in den Futures statt. Momentum baut auf der Blockchain auf", so Mati Greenspan von eToro in Bezug auf die Anzahl der On-Chain-Transaktionen.

Charttechnik mit Trendumkehr

Nicht nur die fundamentale Datenlage spricht für plausible Chancen für weitere Kurssteigerungen des Bitcoins, auch die Chartanalyse stimmt Krypto-Fans positiv. So bildete sich im BTC/USD-Chart im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli eine fast perfekte Konstellation der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation heraus. Diese Chartformation tritt auf, wenn sich ein bestehender Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend umwandelt. Aus diesem Grund bezeichnet man ein derartiges Chartbild auch als Umkehrformation. Hierbei bildete sich die erste Schulter Mitte Juni im Bereich von rund 6.160 US-Dollar. Mitte Juli bildete sich dann die zweite Schulter im Bereich von 6.160 und 6.110 US-Dollar pro Bitcoin. Der Kopf der Formation entwickelte sich dabei zwischen dem 29. Juni und dem 30. Juni bei rund 5.825 US-Dollar pro Bitcoin. Der Durchbruch der Nackenlinie, als Bestätigung dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, sorgt nun für ein bullishes Trendsignal, welches weiterhin intakt ist. Aufgrund der charttechnischen Gegebenheit und der fundamentalen Datenlage, spricht aktuell einiges dafür, dass die Krypto-Bullen nun wieder die Oberhand gewonnen haben.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Weitere Infos: Bitcoin kaufen - So geht's

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com