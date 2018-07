Analyst: Goldanleger könnten bald auf Bitcoin umschwenken

Die Krisenwährung Gold gilt als beliebtes Handelsinstrument bei passiven Anlegern. Ein Experte glaubt, dass die Märkte möglicherweise bald einen Shift erleben - weg vom physischen und hin zu digitalem Gold, dem Bitcoin

Marktkapitalisierung im Visier

Gegenüber CNBCs "Futures Now" erklärte Gabor Gurbacs, der die Abteilung für Kryptowährungsstrategien bei der Vermögensverwaltung VanEck/MVIS leitet, dass die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin starkes Wachstumspotenzial habe. Dabei verwies der Experte insbesondere auf die Tatsache, dass Goldanleger einen Teil ihrer Einlagen umschichten und in Bitcoin investieren könnten: "Gold hat heute rund 7 Billionen Dollar ausstehend. Wenn man - sagen wir mal - 5 bis 10 Prozent davon nimmt, kann man sich das Aufwärtspotenzial von Bitcoin ausrechnen".

Bitcoin als Risiko-Asset

Tatsächlich ergebe sich bei dieser Rechnung mindestens eine Verdreifachung der aktuellen Marktkapitalisierung von Bitcoin. Der Marktwert der Kryptowährung würde - gesetzt den Fall, Gold-Anleger würden tatsächlich umschichten - um 350 Milliarden US-Dollar bis 700 Milliarden US-Dollar steigen. Dass das Geld in die Cyberdevise und nicht in andere Anlageklassen fließen wird, hält Gurbacs dabei für sehr wahrscheinlich: "Bitcoin wird heute als digitales Gold verwendet. Es ist ein Risiko-Asset. Wenn jemand ein systematisches Risiko ausschalten möchte, dann würde er auf Gold oder digitales Gold (Bitcoin) zugreifen ", so der Experte im Interview.

Hoffen auf traditionelle Investoren

Dabei räumt der Experte allerdings ein, dass seinem Ausblick ein Reifen der Kryptomärkte vorausgehen müsse, um eher traditionelle Investoren ins Boot zu holen. "Wir glauben, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist. Wir glauben, dass es Preisbenchmarks gibt. Wir glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, Bitcoin in das finanzielle Ökosystem zu integrieren, das wir für ETFs, Aktien, Anleihen und Rohstoffe gewohnt sind ", betonte Gurbacs.

Bitcoin vs. Gold-Performance

Vergleicht man die Preisentwicklung der Digitalwährung Bitcoin mit der von Gold, fällt aus Anlegersicht vor allem auf, dass es insbesondere im Hinblick auf Preisstabilität starke Unterschiede gibt. Der Kryptowährungsmarkt gilt als enorm volatil, die starken Kursschwankungen des Bitcoinkurses innerhalb der letzten zwölf Monate bestätigen dies. Auch der Goldpreis entwickelt sich nicht vorrangig in eine Richtung, sondern wird durch viele Faktoren in seiner Preisbildung beeinflusst. Dennoch lässt sich wohl festhalten, dass im direkten Vergleich krisenaversive Anleger mehr Sicherheit im Edelmetall als in der Digitalwährung finden dürften. Anleger, die Krisenwährungen suchen und ihr Investment nicht vorrangig aus Performancegründen wählen, werden Gold wohl eher treu bleiben. Sollte sich jedoch im Bereich regulierter Anlageprodukte und Bitcoin in naher Zukunft einiges tun, ist ein Umschichten von Kapital zumindest nicht unwahrscheinlich.



