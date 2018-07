Bitcoin-ETF - Die möglichen Pläne von BlackRock könnten eine Kursexplosion verursachen

Die jüngste Erholung des Bitcoin-Kurses nimmt weiter Fahrt auf. Die Leit-Kryptowährung konnte allein in den zurückliegenden vier Handelswochen rund 25 Prozent an Wert zugewinnen. So gelang es dem Bitcoin nun auch wieder die symbolisch wichtige Marke von 8.000 US-Dollar zurückzuerobern. Mit einer gegenwärtigen Anzahl von 17,1 Millionen zirkulierenden Coins kommt der Bitcoin somit auf eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 137 Milliarden US-Dollar.

BlackRock könnte die Trendwende einläuten

Grund für die neuesten Kurszuwächse sind laut Experten Spekulationen über das Interesse von BlackRock an den virtuellen Währungen wie Bitcoin & Co.. So soll der weltgrößte Vermögensverwalter laut Angaben von CNBC eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet haben, welche sich nur um das Thema Digital-Währungen kümmert. Diese Arbeitsgruppe soll es laut Aussage des BlackRock-CEO Laurence Fink zwar schon seit dem Jahr 2015 geben, jedoch wurde dies nun erst öffentlich. Erste Analysten vermuten aufgrund der nun gekletterten Preise und dem damit einher gegangenen Anstieg der Handelsvolumina nun eine neue Welle der Euphorie um den Bitcoin. "Der starke Anstieg des Handelsvolumen könnte eine erstes Indiz für eine mögliche Trendumkehr sein", so Salah-Eddine Bouhmidi vom Analystenhaus DailyFX.

Der schwarze Fels als Vorbild?

In der Tat könnte das Interesse von BlackRock zu einer Trendumkehr in der Kryptowelt führen, da der größte Asset Manager der Welt auch andere Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen für das Thema begeistern könnte. "Dass sich BlackRock Krypto-Werte anschaut, ist keine Überraschung und definitiv eine gute Entwicklung für den Krypto-Markt", so der Portfoliomanager Chris Yoo von Black Square Capital Management.

Ein Bitcoin-ETF wäre die Sensation des Börsenjahres 2018

Sollte es Larry Fink gelingen, trotz aller Bedenken der US-Börsenaufsicht SEC einen Bitcoin-ETF zu launchen, wäre dies wohl das Highlight des Börsenjahres 2018. Schon zu Beginn des Jahres lagen der SEC unterschiedlichste Anträge für Kryptowährungs-ETFs vor, welche aufgrund der enormen Bedenken der US-Börse jedoch nicht realisiert wurden. Dass sich nun jedoch die großen Player der Branche wie BlackRock dem Thema Bitcoin annehmen, hat auch Auswirkungen auf die Abwägungen der US-Börsenaufsichtsbehörde. Denn die Liste der institutionellen Anleger, welche sich für die digitalen Coins interessieren, wird zunehmend länger. So tüftelt auch BlackRock-Konkurrent Fidelity seit längerer Zeit an diversen Produkten in diesem Bereich.

Auch der CEO des ETF-Anbieters VanEck Jan van Eck schwört auf das Potenzial eines Bitcoin-ETFs. "Wir glauben, dass wir gemeinsam etwas aufbauen werden, das besser sein könnte als andere Konstrukte, die derzeit ihren Weg durch den Regulierungsprozess finden. Ein ordnungsgemäßer konstruierter, physisch abgesicherter Bitcoin-ETF wird so konzipiert sein, dass er dem Preis von Bitcoin ausgesetzt ist, und die Versicherungskomponente wird dazu beitragen, die Aktionäre vor den operativen Risiken der Beschaffung und des Haltens von Bitcoin zu schützen", so der CEO in einem Interview mit dem Finanznachrichtendienst Bloomberg.

Ein Indexfonds würde die Partizipationsmöglichkeiten erheblich vereinfachen

Die Einführung eines Bitcoin-ETFs würde eine Investition in die Anlageklasse der digitalen Währungen auch für Privatanleger vereinfachen. Dies wiederum würde bedeuten, dass ein solcher Indexfonds große Kapitalzuflüsse verzeichnen könnte. Denn der Kauf eines ETFs über die Börse würde dem Anleger eine stark vereinfachte Investitionsmöglichkeit bieten und damit auch eine Botschaft der Transparenz und Massentauglichkeit von Bitcoin vermitteln. So wie dies nach der Einführung der Bitcoin-Futures am 10. Dezember 2017 an der US-Terminbörse CBOE (Chicago Board Options Exchange). Der Handelsstart des Bitcoin-Futures ermöglichte es den Investoren plötzlich, auch von sinkenden Bitcoin-Kursen zu profitieren.

Investoren müssen sich noch in Geduld üben

Krypto-Fans müssen sich trotz aller Euphorie noch etwas gedulden. Ob die US-Börsenaufsichtsbehörde tatsächlich grünes Licht für Indexprodukte auf Bitcoin geben wird, entscheidet sich wohl erst Mitte August. Eine Umfrage, welche man auch auf der Website der SEC einsehen kann, ergab unterdessen ein durchaus positives Stimmungsbild in Bezug auf einen Bitcoin-ETF. Sollte die SEC ein derartiges Produkt tatsächlich genehmigen, könnte der Bitcoin durchaus neue Rekordpreise erzielen. So geht Arthur Hayes der Mitgründer und CEO von BitMEX davon aus, dass der Bitcoin nach einer ETF-Zulassung noch in diesem Jahr in Richtung 50.000 US-Dollar steigen könnte. Während eines Auftritts bei CNBC Fast Money stellte Hayes klar, dass Bitcoin nur "eine positive regulatorische Entscheidung entfernt ist, eventuell durch ein von der SEC genehmigter ETF, um bis zum Ende des Jahres durch die 20.000 US-Dollar oder sogar 50.000 US-Dollar zu erreichen".



