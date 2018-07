Litecoin-Erfinder Charlie Lee rät Anlegern, sich "mindestens einen Bitcoin" zu sichern

Charlie Lee, der Litecoin-Gründer und Coinbase-Ingenieur, ist im Krypto-Space für seine Pro-Bitcoin-Haltung bekannt. In regelmäßigen Abständen spricht sich der Informatiker für das Potenzial der Kryptowährungen Bitcoin und Litecoin aus. Seiner Meinung nach sei das Lightning-Netzwerk der beiden Währungen das ultimative Netzwerk für den dezentralen Austausch. Bitcoin ist für den gebürtigen Ivorer digitales Gold, sprich die Kryptowährung Nummer eins. Nach eigenen Angaben hat er Litecoin nur erfunden, um tägliche Zahlungen tätigen zu können.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

In seinem letzten Tweet vom 17. Juli riet er seinen Followern, dass diese erst in Bitcoin investieren sollen, bevor sie andere Kryptowährungen kaufen. Er begründete dies damit, dass höchstens 21 Millionen Bitcoins existieren werden und es somit nicht genug davon gäbe, damit jeder Millionär einen besitzen könne. Nach dem Erwerb von mindestens einem Bitcoin, könne man laut Lee, jeden Shitcoin kaufen den man will.

There will be at most 21 million bitcoins in existence. There isn't even enough BTC to go around for EVERY millionaire to own one. So before you buy any other coin (LTC included), try to own at least 1 BTC first. 🥅



Once you have 1 BTC, buy all the shitcoins you want! 😂 pic.twitter.com/bc3xKKGB0m