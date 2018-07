US-Notenbank-Chef übt harsche Krypto-Kritik

Keine ernstzunehmende Währung

Jerome Powell, Präsident der US-amerikanischen Notenbank, hat im Rahmen des Financial Service Committee eine klare Kritik gegenüber Kryptowährungen geäußert. Dabei ließ er verlauten, dass diese keine ernst zu nehmende Währung seien. So sieht der US-Notenbank-Chef hohe Risiken für Investoren und Nutzer. Neben der fehlenden Absicherung von Kryptowährungen, d.h. dem Fehlen eines intrinsischen Wertes, weisen diese sogar hohe Sicherheitslücken und keinen Verbraucherschutz auf. In seiner finanzpolitischen Einschätzung offenbart Powell, dass zurzeit keine Gefahren für die Stabilität des Geldsystems durch Kryptowährungen ausgehen. Dies könne sich jedoch ändern, falls die Kryptowährungen in Zukunft groß genug werden sollten. Herausforderungen werden demnach vor allem die Fahndung nach Geldwäsche und Steuerhinterziehung sein, da sich Bitcoin & Co. für solch illegale Machenschaften bestens eignen würden. Eine eigene Kryptowährung sei für die Fed keine sinnvolle Option. Powell betonte zudem, dass die Federal Reserve mit solch klaren Aussagen nicht versuche, die Aufsicht über Kryptowährungen zu übernehmen. Diesbezüglich verwies er auf die staatlichen Organe wie die "Securities and Exchanges Commission" oder "Commodity Futures Trading Commission".

Federal Reserve-Mitglieder uneinig

Das US-Notenbankensystem scheint sich jedoch in Bezug auf Kryptowährungen uneinig zu sein. Einige Vorsitzende der zwölf regionalen Federal Reserve Banken gaben zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen ab. Während die Vorsitzenden aus Atalanta und Minneapolis mit Raphael Bostic und Neel Kashari Investoren vor Kryptowährungen warnten und diese sogar als Farce bezeichneten, bescheinigt St. Louis Kryptowährungen viele Parallelen zu Bargeld. San Francisco gesteht, vor allem anhand der Mining-Kosten, dem Bitcoin einen intrinsischen Wert von 1.800 US-Dollar zu.

