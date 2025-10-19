Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Performance-Check

Bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,3697 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 270,46 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,18 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.10.2025 auf 0,1892 USD belief. Damit wäre die Investition 48,82 Prozent weniger wert.

Am 08.04.2025 fiel POL auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net