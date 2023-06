So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -1,16 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 26.919,84 US-Dollar wert, nach 27.234,80 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,29 Prozent auf 112,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 113,23 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.874,32 US-Dollar am Vortag auf 1.861,24 US-Dollar nach unten (-0,70 Prozent).

Zudem legt Litecoin zu. Um 3,91 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 94,13 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 90,59 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -2,78 Prozent auf 0,5038 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5182 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -2,76 Prozent auf 0,3644 US-Dollar, nach 0,3747 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt Monero zu. Um 1,14 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 147,99 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 146,33 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2014 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2018 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0019 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0019 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0926 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,0922 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0325 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0329 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,64 Prozent auf 41,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 41,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,27 Prozent auf 10,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,52 US-Dollar wert.

