DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag

12.01.26 12:43 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.253,3750 CHF -547,8651 CHF -0,75%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.564,6448 EUR -568,6256 EUR -0,73%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.307,2692 GBP -501,2434 GBP -0,74%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.299.809,4063 JPY -64.885,4300 JPY -0,45%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.566,4558 USD -253,3412 USD -0,28%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.483,1251 CHF -17,0593 CHF -0,68%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.665,6570 EUR -17,6432 EUR -0,66%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.313,1427 GBP -15,5784 GBP -0,67%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
491.440,2321 JPY -1.880,8340 JPY -0,38%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.112,4890 USD -6,4995 USD -0,21%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
111,6058 CHF -0,1701 CHF -0,15%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
119,8098 EUR -0,1527 EUR -0,13%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,9658 GBP -0,1445 GBP -0,14%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
22.088,1178 JPY 33,1888 JPY 0,15%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
139,8930 USD 0,4522 USD 0,32%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6318 CHF -0,0277 CHF -1,67%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7518 EUR -0,0293 EUR -1,65%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5201 GBP -0,0256 GBP -1,66%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
322,9535 JPY -4,4964 JPY -1,37%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0454 USD -0,0249 USD -1,20%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
718,5023 CHF -5,1070 CHF -0,71%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
771,3186 EUR -5,2884 EUR -0,68%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
669,3172 GBP -4,6667 GBP -0,69%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
142.200,2207 JPY -577,9245 JPY -0,40%
Charts|News

Bitcoin ist am Mittag 90.583,50 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um 0,26 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 90.819,80 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 12,20 EUR notiert.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 77,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (78,77 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,30 Prozent.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,20 Prozent auf 3.112,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.118,99 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,48 Prozent auf 625,49 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 648,01 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Montagmittag nach. Um 1,49 Prozent auf 2,040 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,070 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 4,35 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:25 auf 580,41 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 556,22 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3899 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,3864 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2194 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2241 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2992 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2973 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,31 Prozent auf 899,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 902,71 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1364 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (139,44 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 139,59 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Avalanche bei 13,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 0,12 Prozent auf 13,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Sui-Kurs 0,71 Prozent schwächer bei 1,779 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,791 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com