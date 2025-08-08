So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.297 +0,1%Euro1,1637 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
09.08.25 17:23 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
94.452,3105 CHF 128,1442 CHF 0,14%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
100.309,7067 EUR 113,4517 EUR 0,11%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.868,7206 GBP 117,8555 GBP 0,14%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.248.493,8168 JPY 17.551,5746 JPY 0,10%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
116.855,7846 USD 158,5392 USD 0,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.400,3340 CHF 157,6526 CHF 4,86%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.611,2034 EUR 166,6511 EUR 4,84%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.127,3206 GBP 144,9947 GBP 4,86%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
620.955,0496 JPY 28.588,7792 JPY 4,83%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.206,8711 USD 195,0468 USD 4,86%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,6453 CHF -0,0135 CHF -0,51%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,8093 EUR -0,0150 EUR -0,53%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,4329 GBP -0,0124 GBP -0,51%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
483,0714 JPY -2,6309 JPY -0,54%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,2727 USD -0,0167 USD -0,51%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6510 CHF 0,0112 CHF 1,76%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6914 EUR 0,0118 EUR 1,73%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5987 GBP 0,0103 GBP 1,76%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
118,8793 JPY 2,0129 JPY 1,72%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8054 USD 0,0139 USD 1,76%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
97,9875 CHF -2,2482 CHF -2,24%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
104,0641 EUR -2,4117 EUR -2,27%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
90,1201 GBP -2,0677 GBP -2,24%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.894,0747 JPY -416,7763 JPY -2,28%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,23 Prozent auf 116.970,11 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 116.697,25 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,71 Prozent auf 121,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 124,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 4,96 Prozent auf 4.210,74 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 4.011,82 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -3,04 Prozent auf 569,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 586,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 3,289 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 3,287 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 2,07 Prozent auf 23,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 22,58 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -0,85 Prozent auf 271,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 273,35 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 2,44 Prozent auf 6,585 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,428 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht IOTA um 2,77 Prozent auf 0,2069 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2013 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 2,01 Prozent auf 0,8074 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7915 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,4529 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,4496 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0074 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0069 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com