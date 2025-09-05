DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.948 +0,9%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

07.09.25 12:43 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.787,1913 CHF 822,4568 CHF 0,93%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.947,6286 EUR 879,5224 EUR 0,93%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.355,2038 GBP 762,8758 GBP 0,93%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.397.793,0872 JPY 151.896,6498 JPY 0,93%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.245,4158 USD 1.030,4927 USD 0,93%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.435,1551 CHF 24,3065 CHF 0,71%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.673,5009 EUR 25,9930 EUR 0,71%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.186,3030 GBP 22,5457 GBP 0,71%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
634.426,6714 JPY 4.489,0832 JPY 0,71%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.304,0584 USD 30,4547 USD 0,71%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2592 CHF 0,0158 CHF 0,70%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4160 EUR 0,0169 EUR 0,70%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0955 GBP 0,0147 GBP 0,70%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
417,2442 JPY 2,9197 JPY 0,70%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8307 USD 0,0198 USD 0,70%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6618 CHF 0,0085 CHF 1,31%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7077 EUR 0,0091 EUR 1,31%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6138 GBP 0,0079 GBP 1,31%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
122,2218 JPY 1,5750 JPY 1,31%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8292 USD 0,0107 USD 1,31%
Charts|News
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
481,1871 CHF 6,0843 CHF 1,28%
Charts|News
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
514,5739 EUR 6,5064 EUR 1,28%
Charts|News
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
446,3286 GBP 5,6435 GBP 1,28%
Charts|News
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
88.868,7410 JPY 1.123,6848 JPY 1,28%
Charts|News

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,79 Prozent höher bei 111.083,47 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 110.214,92 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 15,80 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 1,53 Prozent auf 113,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 112,13 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.300,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.273,60 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,62 Prozent.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,59 Prozent auf 598,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 595,28 US-Dollar.

Währenddessen wird Ripple bei 2,828 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,811 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,17 Prozent auf 23,86 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,59 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 270,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (268,35 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,98 Prozent.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 1,42 Prozent auf 6,554 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,462 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1820 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1822 US-Dollar.

Zudem legt Cardano zu. Um 1,15 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,8279 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,8185 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3572 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3561 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0056 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com