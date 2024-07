So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel

Bitcoin ist am Nachmittag 64.656,60 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um -1,14 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 65.404,62 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -1,92 Prozent auf 355,22 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 362,17 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -5,35 Prozent auf 3.157,35 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.335,87 US-Dollar.

Währenddessen wird Litecoin bei 68,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,21 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,6179 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,6186 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -3,09 Prozent auf 0,3941 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4067 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um -4,12 Prozent auf 153,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 160,20 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der IOTA-Kurs um -4,83 Prozent auf 0,1574 US-Dollar. Am Vortag notierte IOTA bei 0,1654 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0041 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0042 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1029 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0163 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0171 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,78 Prozent auf 25,47 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 26,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,23 Prozent auf 11,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 11,42 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net