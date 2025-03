So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

21.03.25 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um -0,36 Prozent auf 83.954,82 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.259,68 US-Dollar. Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,01 Prozent auf 333,44 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 333,47 US-Dollar. Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,90 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.964,01 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.981,83 US-Dollar wert war. Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -0,30 Prozent auf 93,03 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 93,31 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -2,28 Prozent auf 2,379 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,435 US-Dollar wert. Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,7176 US-Dollar am Vortag auf 0,7029 US-Dollar nach unten (-2,05 Prozent). In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um -0,64 Prozent auf 209,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 210,40 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1831 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1775 US-Dollar beziffert. Zeitgleich verringert sich der Verge-Kurs um -2,95 Prozent auf 0,0049 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,0050 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2770 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2810 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0193 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0189 US-Dollar beziffert. Daneben fällt Dash um -2,42 Prozent auf 23,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 23,66 US-Dollar. Daneben fällt NEO um -2,00 Prozent auf 8,081 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,246 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

