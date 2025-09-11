So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,66 Prozent auf 112.843,38 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 112.100,75 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 15,80 EUR beträgt die Performance seit Auflage 71,4 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 1,27 Prozent auf 114,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 112,59 US-Dollar stand.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,13 Prozent auf 4.351,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4.303,19 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,40 Prozent auf 585,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 588,17 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 1,30 Prozent auf 3,008 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,969 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,08 US-Dollar am Vortag auf 25,44 US-Dollar nach oben (1,44 Prozent).

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,59 Prozent auf 273,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 266,79 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 1,07 Prozent auf 6,762 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,690 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1906 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1950 US-Dollar.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,64 Prozent auf 0,8870 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8642 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3778 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,3839 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0025 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0025 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0059 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0060 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.