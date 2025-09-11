DAX23.724 -0,4%ESt505.370 +0,1%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.887 +0,7%Euro1,1753 -0,1%Öl66,45 +0,3%Gold3.654 +0,5%
DAX sinkt leicht -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
09.09.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.449,1273 CHF 569,2661 CHF 0,64%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.887,2691 EUR 635,6015 EUR 0,67%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
83.010,9854 GBP 300,4767 GBP 0,36%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.507.374,0162 JPY -12.557,9350 JPY -0,08%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
112.696,7832 USD 596,0372 USD 0,53%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.450,4436 CHF 38,6283 CHF 1,13%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.698,7908 EUR 42,3822 EUR 1,16%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.202,0963 GBP 27,1029 GBP 0,85%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
636.761,5227 JPY 2.613,8647 JPY 0,41%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.347,2072 USD 44,0160 USD 1,02%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3830 CHF 0,0290 CHF 1,23%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5545 EUR 0,0317 EUR 1,26%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2115 GBP 0,0208 GBP 0,95%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
439,7752 JPY 2,2294 JPY 0,51%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0024 USD 0,0333 USD 1,12%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7012 CHF 0,0160 CHF 2,34%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7517 EUR 0,0174 EUR 2,37%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6507 GBP 0,0131 GBP 2,06%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
129,4064 JPY 2,0522 JPY 1,61%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8835 USD 0,0193 USD 2,23%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,1829 CHF 0,9141 CHF 1,02%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
96,6738 EUR 1,0054 EUR 1,05%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
83,6919 GBP 0,6195 GBP 0,75%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.642,7807 JPY 50,5691 JPY 0,30%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,66 Prozent auf 112.843,38 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 112.100,75 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,0 Prozent. Bei einem Kurs von 15,80 EUR beträgt die Performance seit Auflage 71,4 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 1,27 Prozent auf 114,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 112,59 US-Dollar stand.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,13 Prozent auf 4.351,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4.303,19 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,40 Prozent auf 585,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 588,17 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 1,30 Prozent auf 3,008 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,969 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,08 US-Dollar am Vortag auf 25,44 US-Dollar nach oben (1,44 Prozent).

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,59 Prozent auf 273,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 266,79 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 1,07 Prozent auf 6,762 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,690 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1906 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1950 US-Dollar.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 2,64 Prozent auf 0,8870 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8642 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3778 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,3839 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0025 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0025 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0059 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0060 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com