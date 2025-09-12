So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,00 Prozent auf 113.964,99 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 113.964,97 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 16,00 EUR notiert.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,52 Prozent auf 116,81 US-Dollar, nach 117,43 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.350,09 US-Dollar) geht es um 1,75 Prozent auf 4.426,43 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,36 Prozent auf 600,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 580,69 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 1,10 Prozent stärker bei 3,015 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,983 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -0,13 Prozent auf 24,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 24,62 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,36 Prozent auf 272,45 US-Dollar, nach 268,79 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der NEO-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,688 US-Dollar am Vortag, tendiert NEO um 12:25 bei 6,694 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1951 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,2005 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8847 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,8848 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 2,56 Prozent auf 0,3934 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3835 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0025 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0060 US-Dollar.

