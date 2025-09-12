DAX23.668 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,02 +1,4%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.650 +0,3%Euro1,1683 -0,1%Öl67,00 -0,9%Gold3.623 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

11.09.25 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.225,1089 CHF 195,2447 CHF 0,21%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.649,7128 EUR 265,3897 EUR 0,27%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.445,0339 GBP 245,7744 GBP 0,29%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.880.348,1652 JPY 88.692,0400 JPY 0,53%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
114.079,2995 USD 114,3263 USD 0,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.540,6878 CHF 66,0378 CHF 1,90%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.790,0437 EUR 72,8412 EUR 1,96%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.277,5352 GBP 63,6123 GBP 1,98%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
655.170,9681 JPY 14.226,0544 JPY 2,22%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.427,7194 USD 77,6262 USD 1,78%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4140 CHF 0,0317 CHF 1,33%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5840 EUR 0,0354 EUR 1,39%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2346 GBP 0,0310 GBP 1,41%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
446,6821 JPY 7,2357 JPY 1,65%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0187 USD 0,0362 USD 1,21%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7100 CHF 0,0033 CHF 0,47%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7600 EUR 0,0040 EUR 0,53%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6572 GBP 0,0036 GBP 0,54%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
131,3772 JPY 1,0187 JPY 0,78%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8879 USD 0,0031 USD 0,35%
Charts|News
BCH/CHF (Bitcoin Cash-Schweizer Franken)
479,6820 CHF 15,8508 CHF 3,42%
Charts|News
BCH/EUR (Bitcoin Cash-Euro)
513,4640 EUR 17,2545 EUR 3,48%
Charts|News
BCH/GBP (Bitcoin Cash-Britische Pfund)
444,0309 GBP 15,0041 GBP 3,50%
Charts|News
BCH/JPY (Bitcoin Cash-Yen)
88.760,6417 JPY 3.200,8762 JPY 3,74%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,00 Prozent auf 113.964,99 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 113.964,97 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 16,00 EUR notiert.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,52 Prozent auf 116,81 US-Dollar, nach 117,43 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.350,09 US-Dollar) geht es um 1,75 Prozent auf 4.426,43 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,36 Prozent auf 600,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 580,69 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Ripple-Kurs 1,10 Prozent stärker bei 3,015 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,983 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -0,13 Prozent auf 24,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 24,62 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,36 Prozent auf 272,45 US-Dollar, nach 268,79 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der NEO-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,688 US-Dollar am Vortag, tendiert NEO um 12:25 bei 6,694 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1951 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,2005 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8847 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,8848 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 2,56 Prozent auf 0,3934 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3835 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0025 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0060 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com