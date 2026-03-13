Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

14.03.26 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
56.320,8897 CHF -136,3952 CHF -0,24%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
61.725,6930 EUR -134,2661 EUR -0,22%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
53.455,6357 GBP -139,6238 GBP -0,26%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.303.438,5057 JPY -29.520,7554 JPY -0,26%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
70.759,2424 USD -184,8201 USD -0,26%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.652,8735 CHF -11,6349 CHF -0,70%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.811,4906 EUR -12,3027 EUR -0,67%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.568,7857 GBP -11,3427 GBP -0,72%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
331.726,9010 JPY -2.398,3722 JPY -0,72%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.076,6021 USD -15,0144 USD -0,72%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
69,3287 CHF -0,7881 CHF -1,12%
SOL/EUR (Solana-Euro)
75,9817 EUR -0,8448 EUR -1,10%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
65,8016 GBP -0,7607 GBP -1,14%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.914,0594 JPY -160,8389 JPY -1,14%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
87,1017 USD -1,0069 USD -1,14%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1061 CHF -0,0070 CHF -0,63%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2122 EUR -0,0074 EUR -0,60%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0498 GBP -0,0068 GBP -0,65%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
221,9859 JPY -1,4444 JPY -0,65%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3896 USD -0,0090 USD -0,65%
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
520,4086 CHF -1,5349 CHF -0,29%
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
570,3493 EUR -1,5415 EUR -0,27%
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
493,9335 GBP -1,5508 GBP -0,31%
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
104.444,4888 JPY -327,9025 JPY -0,31%
Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,36 Prozent auf 70.685,22 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 70.944,06 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,5 Prozent auf 9,53 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 ab. Es geht 1,32 Prozent auf 54,58 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 55,31 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 12:25 ab. Es geht 1,00 Prozent auf 2.070,75 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.091,62 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 458,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (460,80 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,399 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 1,392 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (358,72 US-Dollar) geht es um 0,32 Prozent auf 359,89 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2604 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2657 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,99 Prozent.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1638 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1634 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2945 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2934 US-Dollar.

Nach 655,87 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagmittag um 0,56 Prozent auf 652,20 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich Dogecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0959 US-Dollar) geht es um 1,12 Prozent auf 0,0948 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Solana um 1,47 Prozent auf 86,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 88,11 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Avalanche am Samstagmittag nach. Um 1,70 Prozent auf 9,561 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,726 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,088 US-Dollar am Vortag auf 8,973 US-Dollar nach unten (1,27 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,19 Prozent auf 0,9832 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9950 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com