So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um -1,01 Prozent auf 113.105,55 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 114.254,09 US-Dollar gehandelt worden war.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -0,87 Prozent auf 115,06 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 116,07 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs -1,47 Prozent schwächer bei 4.264,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 4.328,73 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Donnerstagnachmittag nach. Um -1,22 Prozent auf 553,57 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 560,40 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um -2,03 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 2,892 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,952 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -1,58 Prozent auf 21,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 22,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (260,16 US-Dollar) geht es um 2,80 Prozent auf 267,44 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 6,23 Prozent auf 6,717 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,323 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1981 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1955 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Cardano um -1,96 Prozent auf 0,8645 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8818 US-Dollar.

Daneben wertet Stellar um 17:11 ab. Es geht -2,47 Prozent auf 0,3945 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,4045 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.