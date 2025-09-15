DAX23.660 -0,4%ESt505.431 -0,2%Top 10 Crypto16,18 +1,1%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.195 +0,1%Euro1,1801 +0,3%Öl67,11 -0,5%Gold3.688 +0,3%
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

16.09.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Im Plus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,31 Prozent höher bei 115.790,43 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 115.436,78 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 16,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage 75,5 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,82 Prozent auf 114,68 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 113,74 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,37 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 4.508,34 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.524,89 US-Dollar wert war.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,30 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 595,54 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 593,76 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 2,994 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,995 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Dash-Kurs 0,65 Prozent stärker bei 23,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,22 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (305,43 US-Dollar) geht es um 1,18 Prozent auf 309,03 US-Dollar nach oben.

Zudem legt NEO zu. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 09:40 auf 6,556 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 6,528 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1878 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1877 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8628 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,8633 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,3789 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3806 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0057 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0057 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com