So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,07 Prozent auf 117.920,77 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 118.003,70 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 15,85 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Litecoin um -1,35 Prozent auf 100,26 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 101,63 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,08 Prozent auf 3.546,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.548,89 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -2,10 Prozent auf 503,64 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 514,45 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,11 Prozent auf 3,381 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 3,419 US-Dollar wert.

Zudem gibt Dash am Samstagnachmittag nach. Um -1,00 Prozent auf 23,39 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 23,63 US-Dollar.

Nach 321,17 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 1,47 Prozent auf 325,89 US-Dollar gestiegen.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach unten. NEO verliert -1,38 Prozent auf 6,769 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,864 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2291 US-Dollar) geht es um -2,27 Prozent auf 0,2239 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,8166 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,8162 US-Dollar.

Währenddessen wird Stellar bei 0,4541 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4593 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0022 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0071 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0070 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

