So lukrativ wäre ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr gewesen

Anlage im Blick

So viel hätten Investoren mit einer frühen Dogecoin-Investition verdienen können.

Vor 1 Jahr notierte Dogecoin bei 0,099074 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, befänden sich nun 1.009,35 Dogecoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 02.09.2025 auf 0,2149 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216,91 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 116,91 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 0,092473 USD. Am 08.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net