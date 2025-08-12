So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance des Investments

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Bitcoin gewesen.

Gestern vor 3 Jahren wurde Bitcoin bei 23.933,80 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,00418 BTC im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 498,41 USD, da Bitcoin am 10.08.2025 119.288,19 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 398,41 Prozent vermehrt.

Am 06.09.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 53.914,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 121.664,55 USD und wurde am 11.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net