So viel Gewinn hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr abgeworfen

Frühe Anlage

Das wäre der Verdienst einer frühen Hedera-Investition gewesen.

Am 05.09.2024 notierte Hedera bei 0,048138 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 20.773,65 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 05.09.2025 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,2184 USD 4.537,75 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +353,77 Prozent.

Am 04.11.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net