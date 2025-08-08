DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.759 +1,7%Euro1,1636 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Langfristige Investition

So viel Gewinn hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

10.08.25 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,2420 USD -0,0062 USD -2,50%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,024436 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in POL investiert hat, hat nun 409.224,41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 09.08.2025 gerechnet (0,2482 USD), wäre das Investment nun 101.567,48 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 915,67 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,1668 USD. Bei 0,7155 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com