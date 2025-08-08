So viel Gewinn hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,024436 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in POL investiert hat, hat nun 409.224,41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 09.08.2025 gerechnet (0,2482 USD), wäre das Investment nun 101.567,48 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 915,67 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,1668 USD. Bei 0,7155 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net