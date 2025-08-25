DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.181 -1,5%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Investition unter der Lupe

So viel hätte eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr abgeworfen

23.08.25 19:43 Uhr
Investoren, die vor Jahren in Hedera investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,055320 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 180.765,96 Hedera im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 22.08.2025 gerechnet (0,2565 USD), wäre die Investition nun 46.360,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 363,60 Prozent erhöht.

Am 04.11.2024 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com