So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet

Langzeit-Anlage

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 23.08.2022 bei 0,8319 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1.202,04 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 300,01 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 23.08.2025 auf 0,2496 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 300,01 USD, was einer negativen Performance von 70,00 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net