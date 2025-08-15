DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.725 +0,3%Euro1,1697 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
POL-Investition im Blick

So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

17.08.25 19:43 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagements gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,2489 USD 0,0121 USD 5,12%
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 16.08.2024 bei 0,4045 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 247,21 POL. Mit dem POL-USD-Kurs vom 16.08.2025 gerechnet (0,2368 USD), wäre die Investition nun 58,54 USD wert. Damit wäre das Investment 41,46 Prozent weniger wert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

