So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

POL-Investition im Blick

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagements gewesen.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 16.08.2024 bei 0,4045 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 247,21 POL. Mit dem POL-USD-Kurs vom 16.08.2025 gerechnet (0,2368 USD), wäre die Investition nun 58,54 USD wert. Damit wäre das Investment 41,46 Prozent weniger wert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net