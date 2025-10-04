So viele hätte eine Investition in BNB vor 8 Jahren abgeworfen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt steigen die Kurse wieder und während Bitcoin und Ethereum kurz davor stehen, neue Höchststände zu erreichen, erzielt $BNB fast schon täglich neue Allzeithochs. $BNB ist längst unter den Top 5 der größten Kryptowährungen der Welt zu finden, aber das war natürlich nicht immer so. Gerade einmal 8 Jahre ist es her, dass der Binance-Coin ins Leben gerufen wurde. Wer damals investiert hätte, würde heute auf unglaublichen Gewinnen sitzen. Das macht einmal mehr deutlich, welches Potenzial tatsächlich in Kryptowährungen steckt.

1,15 Millionen Prozent Rendite

Es sind unglaubliche Zahlen. $BNB ist heute die fünftgrößte Kryptowährung der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 159 Milliarden Dollar. $USDT und $XRP liegen nur noch knapp davor, sodass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis $BNB in die Top 3 aufsteigt. Der Binance-Gründer und ehemalige CEO der Kryptobörse, die BNB ins Leben gerufen hat, hat erst kürzlich an die Anfangszeiten von $BNB erinnert. Vor gerade einmal 8 Jahren war der Coin noch im ICO für 0,10 Dollar erhältlich.

Watching #BNB go from $0.10 ICO price 8 years ago to today's $1000 is something words cannot explain.



I, not representing any entity or title, as just a community member and a #BNB holder, thank everyone in the #BNB and crypto ecosystem, for your support.



We had our challenges… — CZ BNB (@cz_binance) September 18, 2025

Aktuell notiert $BNB bei 1.150 Dollar. Das entspricht einer Rendite von fast 1,15 Millionen Prozent. In anderen Worten kann man sagen, dass man mit einem Investment von 1.000 Dollar vor 8 Jahren heute zum Multimillionär mit einem Vermögen von über 11 Millionen Dollar geworden wäre.

Das ist nicht der einzige Fall dieser Größenordnung. Neben Bitcoin, der noch vor 15 Jahren am Pizza Day für einen Bruchteil eines Cents gehandelt wurde und heute das Millionenfache wert ist, hat auch Ethereum beispielsweise eine ähnliche Geschichte hinter sich. $ETH konnte man beim Start für 0,31 Dollar im ICO kaufen. Heute steht der Kurs bei 4.500 Dollar. Die Renditen, die sich bei einem frühen Einstieg in ein vielversprechendes Projekt erzielen lassen, sind enorm. Einige Analysten vermuten, dass Bitcoin Hyper ($HYPER) die nächste Gelegenheit sein könnte, um solche Gewinne zu erzielen.

Wird Bitcoin Hyper ähnlich stark steigen?

Egal ob Bitcoin, Ethereum oder $BNB, bei allen Coins haben natürlich die am meisten profitiert, die von Anfang an dabei waren und früh investiert haben. Mit Bitcoin Hyper kommt nun ein Altcoin auf den Markt, bei dem Anleger ebenfalls die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Projekt aufkommt, das den gesamten Kryptomarkt für immer verändern könnte.

Bitcoin Hyper bringt eine Layer-2-Lösung auf den Markt, die Bitcoin DeFi-fähig machen soll. Außerdem werden Transaktionen auf der neuen Layer 2 schneller und günstiger. Vor allem der Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending oder Staking könnte sich aber als bahnbrechend erweisen. Damit könnten Investoren in Zukunft nicht nur von der Kursentwicklung von Bitcoin profitieren, sondern eben auch Zinsen verdienen, wie man es von $BNB oder $ETH schon lange kennt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Auch bei Bitcoin Hyper können Investoren derzeit noch im ICO einsteigen, da der Coin noch nicht an den Börsen gehandelt wird. Schon während des Presales wurden über 21 Millionen Dollar umgesetzt, womit $HYPER mehr als Ethereum in seinem Vorverkauf vor 10 Jahren umgesetzt hat. Das macht schnell deutlich, welches Potenzial hier schlummert und dass es sich auch hier um ein Projekt handelt, das das Kapital der frühen Investoren innerhalb kürzester Zeit vervielfachen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.