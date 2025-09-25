Solana fällt durch die Unterstützungszone! Folgt jetzt der Abverkauf auf 100 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bei Krypto-Enthusiasten dürfte in den letzten Tagen nicht viel Enthusiasmus aufgekommen sein. Immerhin beginnt die Erholungsrallye der letzten Tage bereits wieder zu stocken. Das betrifft so gut wie alle großen Kryptowährungen, angefangen bei Bitcoin über Ethereum bis hin zu Solana. Gerade bei Letzterem ist die Lage allerdings durchaus ernst. Denn der Kurs von Solana hat allein in den vergangenen 24 Stunden mehr als 6,5 Prozent verloren und könnte noch deutlich weiter fallen, denn er hat erst heute eine wichtige Unterstützungslinie hinter sich gelassen.

(Der Kurs von Solana ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 6,5 Prozent gefallen – Quelle: coinmarketcap.com)

Solana fällt unter eine wichtige Unterstützungslinie

Während Bitcoin derzeit eher moderat fällt, schlägt sich die höhere Volatilität von Solana diesbezüglich negativ nieder. Seit dem vorläufigen Hochpunkt am 18. September bei 253,61 US-Dollar ist der Kurs der 6. größten Kryptowährung nämlich um mehr als 20 Prozent gefallen. Dabei ist er durch mehrere wichtige Marken gefallen.

Einmal unter den EMA 20, einen wichtigen gleitenden Durchschnitt in der technischen Analyse. Zudem ist der Solana-Kurs aber auch unter den EMA 50 gefallen, der ebenfalls ein sehr wichtiger gleitender Durchschnitt ist. Der Durchbruch durch diese beiden Supportzonen ist ein sehr bearishes Zeichen für Solana.

(Der Kurs von Solana ist durch den EMA 20 in Gelb und den EMA 50 in Rot gebrochen – Quelle: Tradingview.com)

Der bedeutendste gleitende Durchschnitt in der technischen Analyse ist der EMA 200. Dieser wird sogar von institutionellen Investoren genutzt und bildet daher in vielen Fällen eine starke Unterstützungslinie, an der Kurse oft eine Umkehr hinlegen. Das könnte tatsächlich auch bei Solana der Fall sein. Sollte sich der Kurs an dieser bedeutenden Marke bei etwa 180 US-Dollar fangen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs seine ursprüngliche Rallye wieder aufnimmt.

Sollte diese Marke jedoch nicht halten, wäre ein Abverkauf bis 100 US-Dollar denkbar. Aus Sicht der technischen Analyse stehen die Chancen für eine Erholung derzeit aber deutlich besser als für einen Abverkauf. Damit könnten auch viele Coins aus dem Solana-Ökosystem wieder stark ansteigen, wobei Anleger, die den neuen Meme Coin Trading Bot Snorter nutzen, hohe Gewinne erzielen könnten.

Erfahre jetzt alle Details über den neuen Handelsbot Snorter.

So können Anleger mit Snorter hohe Renditen erzielen

Snorter ist wie erwähnt ein neuer, auf Solana basierender Handelsbot und macht damit altbekannten Modellen wie BonkBot starke Konkurrenz. Insbesondere dadurch, da Snorter deutlich effizienter ist als die bisher bekannten Modelle. Denn Snorter besitzt die einzigartige Fähigkeit, blitzschnell in neue Coins zu zoomen und dabei herauszufinden, ob sie Scam oder aussichtsreiche Projekte mit hohen Renditechancen sind. Das könnte für viele Anleger bereits ein Gamechanger sein. Zudem kann Snorter Kauf- und Verkaufsorders blitzschnell ausführen und wird dabei über Telegram bedient. Gemeinsam mit Snorter erscheint in wenigen Wochen auch der neue $SNORT-Token.

(In wenigen Wochen wird der neue $SNORT-Token auf dem Kryptomarkt gelauncht – Quelle: snortertoken.com)

Nachdem der $SNORT-Token im vergangenen ICO eine Community von tausenden Anlegern aufgebaut und dabei durch die hohe Nachfrage nach den Tokens eine Vorverkaufssumme von mehr als 4 Mio. US-Dollar erzielt hat, wird der Coin in nur 24 Tagen auf verschiedenen Krypto-Börsen gelauncht. Das bedeutet, dass Anleger jetzt gerade die vielleicht letzte Gelegenheit erhalten, zu einem günstigen Kurs in den $SNORT-Token zu investieren, da Analysten davon ausgehen, dass der Coin nie wieder so tief notieren könnte wie heute. Anleger sollten sich also gut überlegen, ob sie diese Chance wirklich verpassen wollen.

Klicke jetzt hier und investiere noch heute in $SNORT.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.