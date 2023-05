SpongeBob Kurs Prognose: So weit kann der Pepe Killer SPONGE steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Bitcoin, Ethereum und zahlreiche weitere der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung mit teils hohen Verlusten in den letzten Wochen zu kämpfen hatten, spürt man im Bereich der Meme-Coins davon nichts. Nachdem PEPE immer wieder für Aufsehen gesorgt hat und auch heute wieder um mehr als 50 % im Plus liegt, sind auch zahlreiche weitere Meme-Coins auf den Markt gekommen, die Anlegern zur Vervielfachung ihres Kapitals innerhalb weniger Tage oder Stunden verhelfen. Vor allem der SpongeBob Token ($SPONGE) sorgt in den Tagen seit seinem Bestehen für extrem viel Aufsehen am Markt. $SPONGE ist seit etwas mehr als einer Woche erhältlich und hat hier schon Erfolge gezeigt, die bisher nur die wenigsten Meme-Coins vorzuweisen haben.

Hype um Meme-Coins ungebrochen

Der Hype, der zuletzt 2021 um Meme-Coins ausgebrochen ist, als Elon Musk den Dogecoin (DOGE) in die Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung befördert hat, ist wieder da. Die Geschichten von Kleinanlegern, die 1.000 Dollar in einen scheinbar nutzlosen Coin investiert haben und dadurch zu Millionären geworden sind, haben die Welt damals im Sturm erobert und werden auch in den letzten Wochen wieder mehr. Der Traum vom schnellen Geld wird wohl noch lange präsent sein und noch für viel Spekulation am Kryptomarkt sorgen.

SPONGE erreicht in den ersten Stunden fast 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung

Nachdem Pepe in den letzten Wochen auf einen Gesamtwert von mehr als 1,6 Milliarden Dollar gekommen ist, war klar, dass wieder Meme-Saison ist. Zahlreiche neue Kryptowährungen sind seitdem entstanden und eifern dem Erfolg hinterher. Der Großteil davon bleibt natürlich unbedeutend. Allerdings hat $SPONGE es geschafft, innerhalb der ersten 72 Stunden eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen Dollar zu erreichen und damit deutlich gemacht, dass der SpongeBob Token wohl am ehesten als Pepe-Nachfolger in Frage kommt.

Auch wenn unter den Meme-Coins schnell Gewinne von 1.000 % und deutlich mehr erreicht werden können, bleibt die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen dabei meist vergleichbar gering. Dass $SPONGE gleich in den ersten Tagen auf so einen hohen Wert gekommen ist und auch innerhalb von 48 Stunden an der ersten zentralen Kryptobörse gelistet wurde (CEX), spricht auch dafür, dass damit ein Pepe-Nachfolger gefunden sein könnte.

Zahlen sprechen für $SPONGE

Vergleicht man das mit dem Pepe Coin, der erst nach 3 Wochen an einer CEX gehandelt wurde, wird schnell klar, dass $SPONGE deutlich schneller wächst. Auch die Tatsache, dass in den ersten Tagen einige Anleger bereits Gewinne von mehr als 2.000 % mitnehmen konnten, spricht für sich. Auf Dextools liegt $SPONGE seit seinem Bestehen immer wieder in den Trends der “Hot Pairs” und in dieser Woche wurde Tag für Tag eine weitere Kryptobörse gemeldet, die den Meme-Coin für den Handel listet.

Bei dem hohen Handelsvolumen von mehreren Millionen Dollar täglich ist es auch nicht auszuschließen, dass sich bald die ganz großen Exchanges wie Coinbase und Binance dem anschließen könnten.

Ein Listing an den größten Kryptobörsen der Welt wirkt sich in der Regel stark bullisch auf den Kurs für den jeweiligen Coin aus und das könnte auch bei $SPONGE schon bald bevorstehen. Bisher haben schon Notierungen bei kleineren Kryptobörsen den Kurs wieder innerhalb weniger Stunden um 200 % und mehr steigen lassen.

Wie weit kann $SPONGE steigen?

Für $SPONGE sieht derzeit alles danach aus, als wäre mit dem Meme-Coin tatsächlich ein würdiger Pepe-Nachfolger gefunden worden. Die Twitter-Community ist innerhalb einer Woche auf knapp 40.000 Follower gewachsen und beinahe tägliche neue Listings und Kooperationen machen klar, dass das Team hinter dem SpongeBob Coin noch lange nicht genug hat. Bedenkt man, dass Pepe beinahe einen Monat gebraucht hat, um so erfolgreich zu werden, ist es gut möglich, dass auch der $SPONGE Token auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar kommt.

We want to give a massive shoutout to @cryptonews and the entire #CryptoNews Community for their involvement in our Airdrop Campaign! pic.twitter.com/KjuUQ9dfZB — $SPONGE (@spongeoneth) May 12, 2023

Das würde bedeuten, dass der $SPONGE-Kurs vom aktuellen Niveau aus noch um das 60-fache ansteigen könnte. Aktuell beläuft sich der Wert für einen $SPONGE auf 0,0006157 Dollar. Geht man davon aus, dass $SPONGE ähnlich wie Pepe auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar kommt, bedeutet das, dass der Kurs auf mehr als 0,035 Dollar steigen könnte. Wenn man bedenkt, dass $SPONGE erst eine Woche alt ist und schon so weit gekommen ist, könnte es nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, bis der $SPONGE Preis erneut explodiert.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

