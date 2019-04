Bitcoin: Ist das das lang erwartete Comeback?

Mit einem Sprung auf 5.087,54 US-Dollar hat der Bitcoin am Mittwoch ein neues Jahreshoch erreicht. Damit knüpfte die Kryptowährung an ihre positive Vortagesentwicklung an. Doch die Frage, ob nun mit einer längerfristigen Rally zu rechnen ist, ist alles andere als eindeutig zu beantworten.

Preissprung auf einen Käufer zurückzuführen?

Denn bereits am Dienstag hatte die größte Kryptowährung einen überraschenden Preissprung hingelegt und hatte sich innerhalb einer Stunde um rund ein Fünftel verteuert. Aktuelle Nachrichten von der Kryptofront gab es nicht. Daher überraschte der plötzliche Sprung über die 5.000-Dollar-Marke Anleger und Beobachter gleichermaßen, denn seit geraumer Zeit zeigt sich der Bitcoin so stabil und wenig volatil, wie selten zuvor - was einige Marktexperten bereits als Vorbote einer kommenden Rally interpretiert hatten.

Doch möglicherweise liegt der Grund für das plötzliche Kursplus nicht darin, dass Digitalwährungen auf immer mehr Akzeptanz stoßen und nach den Spekulanten nun überzeugte Investoren den Markt betreten - ein Experte glaubt, dass ein einziger Käufer am Dienstag dafür gesorgt hat, dass der Preis für Bitcoin innerhalb kürzester Zeit um 20 Prozent nach oben schoss. Der Chef des Londoner Kryptowährungs-Spezialisten BCB Group, Oliver von Landsberg-Sadie, will einen einzigen Großauftraggeber auf den drei Handelsplattformen Kraken, Coinbase und Bitstamp ausfindig gemacht haben: "Es gab einen einzigen Auftrag zum Kauf von rund 20.000 Bitcoin, der automatisch über diese drei Börsen abgewickelt wurde", so der Experte. "Wenn man sich die Volumina an jeder der Plattformen anschaut, dann sieht man, dass in einer Stunde je rund 7.000 Stück abgestimmt und synchronisiert gekauft wurden."

Rally vor diesem Hintergrund fraglich

Sollte tatsächlich ein einziger Käufer ursächlicher Auslöser für den Kurssprung bei Bitcoin gewesen sein, dann steht in Frage, wie nachhaltig der Bitcoin-Aufwärtstrend tatsächlich ist. Zwar gab es am Mittwoch offenbar einige Anschlusskäufe, was der Digitalwährung ein neues Jahreshoch beschert hat, die Dynamik vom Vortag setzt sich aber nicht fort.

Während Kryptobullen darauf setzten, dass der Markt seinen Tiefstpunkt erreicht hat und nun eine neue Rally bevorstand, zeigen sich Kryptoskeptiker naturgemäß weniger optimistisch. Bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung am Kryptomarkt weitergeht.



