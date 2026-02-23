Strategy-Aktie: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
24.02.26 03:32 Uhr
Michael Saylor bleibt unbeirrt auf seinem Kurs und hält sich an zwei einfachen Grundsätzen fest, die seine Bitcoin-Strategie bestimmen - auch in turbulenten Marktphasen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch