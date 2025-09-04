DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.036 -0,6%Nas21.405 +0,6%Bitcoin96.444 +0,9%Euro1,1665 +0,2%Öl67,51 -2,3%Gold3.576 +1,2%
Tether: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

03.09.25 19:43 Uhr
Wer vor Jahren in Tether investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0002 USD 0,0002 USD 0,02%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tether 0,9999 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 100,01 USDT. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,01 USD, da Tether am 02.09.2025 1,000 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 0,01 Prozent vermehrt.

Bei 0,9978 USD erreichte der Coin am 01.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

