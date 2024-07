$TUK wird erstmalig an der Kryptobörse gelistet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es hat mehrere Wochen gedauert bis es am 16. Juli endlich soweit war: die lang ersehnte Listung an der ersten Kryptobörse erfolgte. Dabei verbirgt sich hinter $TUK viel mehr als ein klassischer Krypto-Token. Doch was genau? Wir haben das Projekt durchleuchtet und die wichtigsten Fakten rund um das Projekt eTukTuk in diesem Beitrag zusammengetragen.

eTukTuk beendet Presale und startet das Crazy Taxi Game

Im Zentrum des Projektes von eTukTuk steht ein Onlinespiel, welches nach dem Prinzip des Play-to-Earn ausgerichtet ist. Dahinter verbirgt sich die Chance für die Spieler, durch fleißiges spielen und zunehmenden Erfolg echtes Geld in Form von Kryptotokens zu verdienen, was gleichzeitig eine besondere Form der Motivation darstellt. Der dazugehörige Nativtoken ist der §TUK-Token, welcher auf der Blockchain von Ethereum basiert, womit er ein sogenannter ERC-20-Token ist. Dies bringt diverse Vorteile mit sich, unter anderen ein hohes Maß an Sicherheit, sowie eine stetig entwickelnde technische Basis, die zu den fortschrittlichsten am Kryptomarkt gehört.

Das große Ziel für die Spieler des P2E-Games von eTukTuk wird es sein, das TukTuk-Taxi mit seinen Passagieren so schnell wie nur möglich an sein Ziel zu bringen, zum Beispiel zum Flughafen. Die Kulisse dazu liefert der kleine Inselstaat Sri Lanka, der bekannt für seine engen Straßen ist, die noch dazu häufig schlecht ausgebaut sind. Eine einfache Fahrt kann damit schnell zu einem großen Abenteuer werden, was einiges an Zeit und Nerven kostet. Doch warum eigentlich gerade Sri Lanka? Sri Lanka gilt als das Land der TukTuks, welche vom Straßenbild kaum wegzudenken sind. Einerseits sind sie für einheimische erschwinglich im Preis sowie günstig im Unterhalt. Darüber hinaus stellt sich ein TukTuk auch bei engen Straßen als perfekt geeignet dar, gegenüber einem herkömmlichen Auto. Aber an welchem Punkt steht das Projekt derzeit?

Der aktuelle Projektstand im Überblick

Das Projekt rund um eTukTuk steht in seinen finalen Zügen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick zurückzuwerfen, auf die bisher erreichten Meilensteine. Begonnen hat das Projekt mit dem initialen Launch der Website, über diese ausschließlich der Kauf der $TUK-Tokens abgewickelt werden konnte. Neben dem Launch der Website stand der Start des Vorverkaufs an, in dem mehr als 3,5 Millionen US-Dollar erfolgreich eingeworben werden konnten. Damit dies überhaupt erst möglich geworden ist, fokussierte das Projektteam das Marketing rund um eTukTuk. Dabei sind unter anderen gezielte Newsbeiträge zum Einsatz gekommen, in Verbindung mit den sozialen Medien.

Ein wesentlicher Meilenstein, der erfolgreich erreicht werden konnte, war allerdings die Entwicklung des Play-to-Earn-Games, an welchen die Entwickler bis zuletzt intensiv gearbeitet haben. In einem ersten Schritt erfolgte die Freigabe als Beta-Version, nachdem kürzlich der Launch der Vollversion erfolgte. Einerseits steht eine App zur Verfügung, die mit jedem Android- und Apple-Gerät kompatibel ist. Darüber hinaus kann auch die Onlineversion zeitnah genutzt werden, die einfach über den Web-Browser aufrufbar ist. Das ist aber noch nicht alles, was bisher erreicht werden konnte.

Neben dem Launch des Games konnte der $TUK-Token an einer ersten dezentralen Kryptobörse gelistet werden. Derzeit ist einer der Tokens für einen Preis von 0,00853 US-Dollar erhältlich, nachdem er bereits im Vorverkauf über mehrere Wochen hinweg in regelmäßigen Abständen angestiegen ist. Dabei soll es allerdings nicht bleiben, denn das Projektteam möchte den $TUK-Token an noch mehr Kryptobörsen listen, dabei stehen ebenso die dezentralen Kryptobörsen (DEX) im Fokus, über welches das größte Volumen am Kryptomarkt gehandelt wird. Ebenso steht die technische Weiterentwicklung des P2E-Games auf der Agenda.

eTukTuk reduziert das Gesamtangebot im Vorfeld erheblich

Als der Vorverkauf gestartet ist, standen insgesamt 2 Milliarden $TUK-Tokens zur Verfügung, welche auf die einzelnen Kategorien wie Marketing, Staking, Vorverkauf und Liquidität aufgeteilt werden sollten. Doch am 4. Und 5 Juli reduzierte sich die maximale Menge an verfügbaren Tokens erheblich, um genauer zu sein um 600 Millionen Tokens. Damit solch eine deutliche Reduzierung überhaupt möglich war, griff das Projektteam auf ein Burning-Event zurück. Am 4. Juli wurden die ersten 400 Millionen Tokens für immer verbrannt, am 5 Juli folgten dann die restlichen 200 Millionen Tokens. Der Vorteil dabei ist, dass sich die restlichen verbleibenden Tokens in ihrem Wert erhöhen, aufgrund der deutlich reduzierten Menge (-30 Prozent).

3 Möglichkeiten, für die $TUK-Tokens verwendet werden können

In der Regel werden Kryptowährungen von Anlegern erworben, um auf die künftige Kursentwicklung zu spekulieren oder sie als Zahlungsmittel einzusetzen. Das beste Beispiel dafür ist der Bitcoin, der in den allermeisten Fällen als Geldanlage dient. Mit $Tuk ist dementgegen deutlich mehr möglich, als eine reine Anlage zur Spekulation. Innerhalb es Games steht ein eigener eTukTuk-Shop zur Verfügung, in dem die Tokens dafür eingesetzt werden können, um das „Crazy Taxi“ zu modifizieren. Einerseits kann die Optik ganz nach den eigenen Vorstellungen angepasst werden, was das Spielerlebnis auf ein höheres und noch individuelleres Level hebt. Ebenso kann die Leistungsstärke deutlich erhöht werden, wodurch die Chancen deutlich steigen, noch schneller ans Ziel zu kommen und weitere $TUK-Tokens zu verdienen.

Demgegenüber steht ein Staking-Programm zur Verfügung, welches befristet für eine Dauer von zwei Jahren ausgelegt ist. Während dieser zwei Jahre können die Tokens im Gegenzug für eine regelmäßige Rendite gebunden werden. Was auf der einen Seite für Renditen bei den Anlegern sorgt, führ auf der anderen zu einer höheren Stabilität des Kurses, denn das am Markt verfügbare Angebot verringert sich damit deutlich. Für wem weder das Staking eine Option ist, noch die Reinvestition ist das P2E-Game, dem steht selbstverständlich auch die Option offen, die Tokens ausschließlich im eigenen Wallet zu halten.

