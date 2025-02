US-Zölle belasten

Der Kurs des Bitcoin ist am Sonntag unter 100.000 US-Dollar gefallen.

Zuletzt lag er laut "CoinMarketCap" bei rund 97.700 US-Dollar. Die Furcht vor einem Handelsstreit lasse Anleger Bitcoin und Co mit spitzen Fingern anfassen, hieß es in einem Kommentar von Timo Emden von Emden Research. Trump hatte am Samstag Strafzölle auf Importe gegen wichtige Handelspartner angekündigt. Alles, was mit Risiko zu tun habe, werde in solchen Momenten gemieden, so der Experte weiter. Die Anleger kehrten riskanten Anlageklassen den Rücken und strichen lieber Gewinne ein.

