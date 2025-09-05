VeChain: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in VeChain Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 05.09.2024 lag der Kurs von VeChain bei 0,020623 USD. Bei einer VET-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.490,26 VeChain in seinem Depot. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,023586 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.143,69 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,37 Prozent gestiegen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
