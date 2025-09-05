DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.515 +0,1%Euro1,1725 +0,1%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
VeChain: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

06.09.25 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in VeChain Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0234 USD -0,0002 USD -0,99%
Am 05.09.2024 lag der Kurs von VeChain bei 0,020623 USD. Bei einer VET-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.490,26 VeChain in seinem Depot. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,023586 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.143,69 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,37 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

