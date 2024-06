Kryptowährungen als Altersvorsorge: Eine gute Idee?

Vermögensverwalter-Kolumne

ETFs auf Kryptowährungen haben zuletzt dafür gesorgt, dass zum einen Bitcoin wie auch Ether aus dem Krypto-Winterschlaf erwacht sind. Die Kurse stiegen, Anleger jubelten. Vor allem institutionelle Investoren nutzen die hoch regulierten ETFs, um für sich oder ihre Kunden Kryptowährungen zu kaufen. Sind die Kryptos also endgültig im Mainstream angekommen? Nein, noch nicht ganz. Denn bis sie wirklich als Altersvorsorge genutzt werden können, müssen sie sich noch weiter beweisen.

Denn natürlich suchen immer mehr Menschen nach innovativen Wegen, ihr Geld zu investieren. Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ether, haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt. Kein Wunder, dass sich angesichts der Renditen manch einer fragt, ob das nicht der optimale Weg wäre, mit wenig Sparsumme zu einer guten Rente zu kommen. Einer der größten Anreize, in Kryptowährungen zu investieren, ist ihr potenziell hoher Ertrag. Bitcoin und Ether haben in der Vergangenheit erhebliche Wertsteigerungen erlebt. Aber genau hier liegt auch deren Problem: nicht nur die Kurssteigerungen sind immens, sondern auch die Volatilität. Kryptowährungen sind berüchtigt für extreme Preisschwankungen. Was heute noch im Wert steigt, kann morgen schon dramatisch fallen. Für eine Altersvorsorge ist das ein großes Risiko. Und das sowohl während einer Ansparphase als auch und das fast noch mehr während der Verzehrphase im Rentenalter. Dazu kommt, dass es jetzt zwar ETFs auf die Kryptos gibt. Die ETFs sind reguliert, werden kontrolliert und müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das bedeutet aber keineswegs, dass jetzt auch die zugrunde liegenden Werte, etwa Bitcoin oder Ether reguliert sind. Hier bestehen von Land zu Land noch erhebliche Unterschiede. Und das bedeutet wiederum, dass der Markt trotz aller Vorkehrungen immer noch anfällig für Manipulationen und Betrug ist. Zumindest anfälliger als die bereits bekannten, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten bestehenden Märkte für Aktien oder Renten. Während traditionelle Anlageformen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien durch gesetzliche Rahmenbedingungen und staatliche Aufsicht geschützt sind, fehlen solche Sicherheitsnetze im Krypto-Markt weitgehend. Auch das Risiko von Hackerangriffen und technischem Versagen ist noch gegenwärtig. Für die Altersvorsorge ist eine langfristige Perspektive entscheidend. Kryptowährungen gibt es erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. Es ist unklar, wie sich diese Märkte in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden. Werden Bitcoin und Ether in 20 oder 30 Jahren noch existieren? Wird ihre Akzeptanz und ihr Wert steigen oder werden sie durch neue Technologien ersetzt? Und sind die als un-hackbar angesehenen Algorithmen der Kryptos dann vielleicht einfach durch die jüngste Generation von Rechnern zu knacken? Diese Unsicherheiten machen es schwierig, auf Kryptowährungen als Hauptsäule der Altersvorsorge zu setzen. Insofern sind die Kryptos noch immer nicht ganz angekommen im Mainstream, noch immer fehlt ihnen etwas zur Vollmitgliedschaft im Club der soliden Anlagen. Zur Diversifikation sind sie allerdings heute schon gut geeignet, können also durchaus einen Anteil an einem diversifizierten Portfolio bekommen. Und sich dann nach und nach als gute Anlage beweisen.

von Uwe Zimmer, Geschäftsführer Z-Invest GmbH, Köln

